自拍影音介紹私房景點！基隆「創意遊程影音比賽」啟動

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，近幾個月國旅意願提高，基隆不論是平假日都湧現觀光旅遊人潮，為發掘24小時不斷電的基隆旅遊新玩法，觀銷處特別推出創意遊程影音比賽，民眾藉由影音拍攝傳達如何24小時玩基隆及濱海奇基線沿線亮點，還可加入各式創意呈現不一樣的玩法，第一名優勝者可獲得新臺幣8萬元的獎金，活動總獎金更高達19萬元。
觀銷處為鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具前來旅遊，今年針對不同客群推出濱海奇基線三款優質套票，「A方案-濱海奇基親子趣」內容有一日乘車券及海科館門票，原價250元，優惠價150元；「B方案-基隆小鎮散步漫遊」內容有北北基好玩卡交通暢遊一日券、和平島公園門票、樂品喜塘午茶套餐，原價485元，優惠價399元；「C方案-奇基饗食享樂」內容有北北基好玩卡交通暢遊一日券、找到幸福咖啡店午茶、連珍糕餅、漁品軒伴手禮各一份，原價605元，優惠價499元，套票最高享6折優惠，即日起於雄獅旅遊官網、雄獅旅遊門市(基隆、台北站前、新北板橋、南港車站)、北北基好玩卡線上平台以及KKDAY等通路販售中。
曾姿雯也推薦，基隆擁有得天獨厚的美麗山海及人文歷史與美味佳餚，要怎麼玩才過癮呢，民眾可以欣賞和平島日出、來碗餛飩湯配手工蔥油餅、到正濱漁港色彩屋、忘憂谷、潮境公園拍個網美照、回到港邊喝杯咖啡、再到外木山欣賞夕陽餘暉、當然不能少了廟口夜市還有凌晨才會出現的隱藏版深夜美食、體驗崁仔頂漁市叫賣，最後用一碗鮮魚湯滿足味蕾，感受24小時不斷電的基隆遊，歡迎大家一起來基隆玩好玩滿，別忘了搭乘濱海奇基線規劃專屬的創意遊程，高額獎金等著你。