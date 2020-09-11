萬里雙星地瓜闖出名號　口感鬆軟香氣濃

新北市萬里區雙興地瓜因為地理條件優渥，有利生產出黃金般等級的57號地瓜，萬里區長粘雪琴介紹，萬里的地瓜品種以台農57號黃色地瓜、台農66號紅心地瓜為主，還有試種中的74號黃色地瓜與紫色地瓜，來到萬里，除了可以欣賞山海美景之外，還可以體驗親手挖地瓜的樂趣。
粘雪琴說，萬里區雙興里的土壤屬於紅土，黏性較高，海拔高300公尺是山嵐集散地水氣足，天然的山坡地型排水系統良好，造就了黃金地瓜優良生長環境。
雙興里長郭嘉書表示，雙興的地瓜種植時間比一般地瓜多兩、三個禮拜，4月開始種植需100天以上才能採收，通常8月底到9月是產季，因產量不多品質佳，就算價格較高，因屬優質高山地瓜也很搶手。
粘雪琴解釋，萬興的台農57號地瓜，口感鬆軟綿密、香氣濃、甜度高卻不過甜，纖維質高，比較不會糊或散掉，因此容易入菜，無論是蒸煮、火烤，烹調後香氣十足，爽口香甜。
三姐妹農家樂餐廳的小妹簡淑芬表示，用雙星地瓜入菜特別養生，這次特別推出雙興地瓜滿漢全席，一道道的地瓜大變身，有農村宴客時才吃的大菜、地瓜與歐式料理、日式田園風料理的結合、不同品種的多層次口感等等。
為了推廣在地經濟，萬里區公所特別情商小農提供產品，舉辦3000盒雙星地瓜禮盒，產量有限只有3000盒，每箱3公斤裝，售價200元。
來萬里還有親子同樂最愛的挖地瓜、地瓜DIY、與小農的地瓜知識小學堂，還可以順遊特色景點，如:「鏡湖」、「古意窯」、「鹿崛坪古道」、「杜鵑花公園」(雙心公園)、「三姐妹農家樂」、「安安土雞城」等，親自體驗萬里的山海魅力。