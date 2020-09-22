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翟山坑道進行岩壁巡檢　坑道及A字型水道暫停對外開放

記者蔡若喬/金門報導

calendar_today2020-09-22 18:10:00

翟山坑道因辦理岩壁巡檢清理，10月12日起將暫停對外開放
▲翟山坑道因辦理岩壁巡檢清理，10月12日起將暫停對外開放。(圖/金門國家公園提供)

金門國家公園翟山坑道因辦理「坑道及A字型水道岩壁巡檢清理工作」，自109年10月12日至10月16日坑道暨水道暫停對外開放。



金門國家公園管理處為落實公共設施檢查制度及維護遊客參觀安全，提昇優質旅遊環境，將於109年10月12日（星期一）至10月16日（星期五）進行109年度例行性翟山坑道及A字型水道岩壁巡檢清理工作，進行坑道岩壁檢查及敲除清理工作。

為加速清理工作之進行及防止遊客發生意外事件，施工期間「坑道暨水道區域」厺暫停對外開放參觀，露天武器展示場、解說廣場及販賣部不受影響。

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