尼泊爾逐步解封 重開喜瑪拉雅山登山活動

（中央社記者康世人新德里31日專電）因武漢肺炎疫情，尼泊爾關閉聖母峰在內的喜瑪拉雅山脈峰群近5個月，尼泊爾官員昨天表示，聖母峰和喜瑪拉雅山脈峰群重新對外開放，開始發放秋季登山許可證。News 18等印度媒體今天報導，儘管尼泊爾的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例仍不斷增加，但尼泊爾觀光部官員艾查理亞（MiraAcharya）表示，尼泊爾已重新開放登山活動，30日起開始對外發放秋季登山許可證。艾查理亞說，登山者必須遵守尼泊爾政府頒布的健康規定。尼泊爾秋季攀登季是從9月到11月，由於全球14座最高山峰有8座在尼泊爾境內，尤其是全球最高峰聖母峰，每年吸引大批登山客和觀光客到尼泊爾，去年春季更有644人從尼泊爾登頂聖母峰，登山活動成為尼泊爾最重要的經濟收入之一。但由於武漢肺炎疫情，尼泊爾3月13日取消喜瑪拉雅山脈峰群2020年春季登山許可。由於春季登山季取消，導致尼泊爾在最受登山愛好者歡迎的4月到5月沒有任何登山活動，造成數百萬美元的損失，當地約20萬名仰賴登山客和觀光客維生的雪巴人（Sherpa）、導遊和搬運工沒有工作。尼泊爾武漢肺炎確診病例持續增加，根據統計，累計確診病例已逼近2萬例，其中52人死亡，印度媒體指出，尼泊爾政府仍急著開放秋季登山活動，是為拯救當地仰賴觀光業的經濟。和印度一樣，為拯救遭受疫情嚴重打擊的經濟，尼泊爾在全國封鎖3個月後開始解封恢復部分服務與營運，政府昨天也宣布重新開放飯店和旅館的對外營運，但仍不允許舉辦任何會議、研討會、體育或娛樂活動。不過，尼泊爾的國際航空服務仍持續關閉到8月中旬，尼泊爾境內的旅遊限制也仍然存在，這意味著國際登山愛好者在短期內仍被拒於尼泊爾的國門外。（編輯：陳惠珍）1090731