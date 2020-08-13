蓬佩奧出訪捷克　公開挺參院議長訪問台灣

蓬佩奧（Mike Pompeo）11日至15日出訪捷克、斯洛維尼亞、奧地利及波蘭等歐洲4國。他今天上午與捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）會晤並舉辦聯合記者會，下午則前往捷克參議院發表公開演說，稍晚將與總統齊曼（Miloš Zeman）會面。
蓬佩奧今天在長約14分鐘的演說中數度提及台灣，也談到中國在香港、新疆及西藏侵犯自由與人權的作為。
蓬佩奧表示，中共慣於對無辜人士進行報復。他舉例，北京取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia，PKF）在中國演出計畫，只因為布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）努力深化與台灣的關係；上海取消與布拉格的合作，只因為布拉格與台北締結姊妹市。
蓬佩奧強調：「你們都看到了，中共利用經濟實力來脅迫其他國家。記得中國駐捷克大使館寄給你們計劃訪台的前參院議長一封信，你們自由的媒體對此做了相當棒的報導，這封信指出，仰賴中國市場的捷克企業將付出代價。」
捷克前任參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原訂2月訪台，卻在1月20日突然過世。柯佳洛的家人事後披露，他生前接獲中國駐捷克大使館的威脅信函，承受沉重壓力。
蓬佩奧指出，現任捷克參院議長維特齊（MilošVystrčil）本月底將完成前任議長遺願，前往台灣進行訪問，他接著對人也在現場的維特齊喊話：「不錯嘛！」（good on him）。
至於遭中國報復的布拉格愛樂，蓬佩奧表示，美國駐捷克大使館後來邀請樂團至大使官邸演出，他也希望能盡快安排布拉格愛樂前往美國。
維特齊8月底將率約90人的代表團首次訪台，自稱「台灣迷」、2019年3月首次訪台的賀瑞普也將隨團訪問台灣。兩人雖分屬不同在野黨，但對與中國關係的立場，都與親中的齊曼截然不同。（編輯：林憬屏）1090812
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