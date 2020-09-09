東南亞國協線上外長會議　美中緊張料成主軸

路透社報導，東南亞國家協會（ASEAN）10個成員國外長今天展開一系列區域高峰會，其中包括12日登場的東協區域論壇，共有27個相關國家參與，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及中國外長王毅、俄羅斯、日本、澳洲、韓國和印度等國在內。
這場論壇是美國以北京在南海爭議海域造島為由制裁中國企業之後，首次召開的高峰會。
他們預料也會尋求合作，對抗全球威脅，並在美中競逐影響力之際，試圖緩解以牙還牙的較勁狀況。
華盛頓和北京因貿易到武漢肺炎等多項議題衝突不斷，中國前幾天才向熱點海域發射彈道飛彈，作為實彈演習的一環。
東道主越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）在高峰會開幕演說時表示：「包括南海在內，區域的地緣和地緣經濟場域動盪不斷，破壞和平穩定的情況增多。」
越南外長范平明（Pham Binh Minh）則表示，國際法和多邊機構的角色，都遭到了「強烈挑戰」。
北京宣稱擁有資源豐富的南海所有主權，但越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊和台灣也宣稱擁有部分主權。
蓬佩奧在高峰會前表示：「中國共產黨以明顯和強烈的模式霸凌鄰國。」
朝鮮半島的緊張關係也將是高峰會討論重點。平壤和華盛頓就北韓核武進行的談判，在北韓領導人金正恩與美國總統川普去年於越南河內舉行的川金會破局後，停滯至今。
東南亞國家協會輪值主席越南6月警告疫情奪走東南亞地區多年來的經濟成果之後，武漢肺炎預料也是高峰會討論重點。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090909