泰姬瑪哈陵關6個月後重開　首日僅160遊客參觀

（中央社記者康世人新德里21日專電）因武漢肺炎疫情關閉6個多月的印度知名世界遺產泰姬瑪哈陵，今天重新對外開放，大約有160名遊客在網路預定了入場門票。
雖有印度媒體報導在泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）重新開放首日拔得頭籌的是台灣旅客，但經中央社記者向旅遊業者查證後，確認拔得頭籌的是在印度工作的日本人，他也是今天唯一參觀泰姬瑪哈陵的外國遊客。
由於泰姬瑪哈陵關閉6個多月後開放首日的首名遊客是外國人，立刻傳遍泰姬瑪哈陵所在的阿格拉（Agra），加上一度誤傳是台灣人，讓台灣的知名度大增，還有印度導遊拍下這名外國遊客與印度人交談的短片，只見短片中兩人戴著口罩交談。
根據泰姬瑪哈陵工作人員向媒體透露，預先上網訂票在今天參觀泰姬瑪哈陵的遊客有160人。
雖然印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）累計病例不斷攀升，達到550萬例，且有可能在10月超越美國成為全球最嚴重國家，但印度政府仍在今天開放已關閉6個多月的泰姬瑪哈陵和阿格拉紅堡，並在武漢肺炎安全指南下，每天可接待5000名遊客。
泰姬瑪哈陵和阿格拉紅堡兩個被列入世界文化遺產的印度觀光勝地，從3月17日起關閉到今天重新開放。
由於疫情仍持續發燒，負責維護管理的印度考古研究所（Archaeological Survey of India）規定，所有想購票參觀泰姬瑪哈陵的遊客都必須透過線上訂票，且每天造訪泰姬瑪哈陵的遊客限制在5000人，上午6時開門到下午2時之前，允許2500人進入，另一半遊客則在下午2時至6時30分關閉前可進入參觀。
印度考古研究所派駐在泰姬瑪哈陵的保護古蹟助理古普塔（AN Gupta）告訴印度斯坦時報（HindustanTimes），放置建造泰姬瑪哈陵蒙兀兒（Mughal）王朝第5代皇帝沙賈汗（Shah Jahan）和妻子陵墓的主建築大廳，每次也限制5人可入內參觀。
古普塔說，泰姬瑪哈陵從日出到日落開放參觀的時間中，所有遊客都會接受體溫檢測，並獲得消毒液洗手。泰姬瑪哈陵門口，也停放一輛救護車以因應緊急需要。
此外，負責印度重要建築與設施安全的內政部轄下中央工業安全部隊（Central Industrial SecurityForce），將在泰姬瑪哈陵維護秩序，確保遊客保持安全社交距離，同時以金屬探測器對遊客進行檢查。
北方省阿格拉縣長辛赫（Prabhu N Singh）表示，泰姬瑪哈陵每週五將關閉，不對外開放。
相隔 6個多月，在泰姬瑪哈陵四周仰賴遊客消費維生的商店和人們，對泰姬瑪哈陵重新開放相當高興，販賣紀念品的商店老闆阿里（Munawwar Ali）說，預計生意會放緩，但至少看到遊客重新造訪這裡。
泰姬瑪哈陵過去沒有長期關閉的紀錄，即使在第二次世界大戰期間，還有印度與巴基斯坦於1965、1971年的兩次戰爭中，泰姬瑪哈陵雖然關閉，但時間很短。
泰姬瑪哈陵因疫情關閉之前，上班日每天吸引約1萬多名遊客參觀，假日可湧入7萬名遊客，印度政府顧及古蹟保護，2018年起限制每天只允許4萬名本國遊客進入參觀，因為本國遊客是是參觀者最大宗，且每名遊客限制參觀時間為3個小時。（編輯：高照芬）1090921