當水電工其實超賺？過來人曝3關鍵：月薪十來萬沒問題

▲水電工師傅。 （示意圖／取自 PhotoAC ）

「水電工」這份職業在人們的日常生活中不但常聽到，更是常見到，就連許多影片也以「水電工」這個職業拍攝，知名度非常高，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「當水電工真的超賺嗎？」沒想到就有過來人點破 3 點水電工必備的關鍵，甚至直呼「若都有這些關鍵，月薪十來萬沒問題」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「做水電真的很賺錢嗎？」的文章表示，「從以前到現在常常聽到說做水電賺很多之類的，之前看了一個訪問台訪問到退休水電工，感覺好像也是賺了不少，但為何之前問到一個幫我家做水電的老師傅，他說現在很年輕人都不想做這個了啦，說很累什麼的，但我相信很多人就算再累還是會為了錢去做，而且看下來是真的蠻賺錢的，是真的沒人想做嗎？還是肥水不落外人田，那些師傅這樣說只是不想有人來搶？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人點出關鍵，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「真的不差，只是比較累」、「朋友接家裡的水電行月入十萬以上啊，不過他全年無休」、「你賺的錢很多要拿去當關節機能損害的跟出意外的醫藥費」、「水電有兩種，一種是維修類的，一種是申請用電類，一般後者比較賺」、「水電好賺啊，不過是辛苦錢」。而也有過來人認為「價錢」、「客源」和「品質」才是水電工會不會賺錢的關鍵，「價錢敢開、客人接受、品質尚可，一個月十來萬沒問題」、「這行超吃客源，沒家業又想幹這行真的超級辛苦，先從人家的狗開始做起不誇張，所以說家裡長輩有水電的真的很幸運，底都幫你打好了」、「水電工在國外等同醫生年薪千萬」。（編輯：王柏文）