吃早餐喊要賒帳被拒！老人怒噴「1句話」　網愣：報警吧

原PO在《爆怨公社》表示，「自己經營一間小小早餐店，每天都會有一個老人來吃，吃完偶爾會說『要欠款下次還』，雖然跟他說明不行，但他卻破口大罵『以前的老闆都可以讓我欠，你們為什麼不行？ 做生意不要這樣態度』，而旁邊的員工阿姨覺得算了，還幫他付錢」。
原PO指出，「那個老人還說， 他是我很遠的親戚 ，好像是我阿祖那邊的，但今天就算是我爸媽來買，一樣要付錢的，還是你想要道德綁架、欺負年輕人，而且上一個老闆養出來的惡習，為什麼我們要承擔？也試過要他先付款我再煮，他直接爆氣說『妳是瞧不起我喔？』然後旁邊的阿姨又幫他付了，真的很令人生氣」。
許多網友看完也紛紛力挺原PO，「是不要臉嗎，就只是想吃霸王餐吧」、「下次他再不付錢，就報警吧」、「看起來也是被旁邊阿姨寵到壞掉」、「不賣才是最大」、「不付錢就拒絕做他生意」、「不要怕，勇敢請他離開吧」、「扯到親戚，真的很會扯」、「無所謂，阿姨要付就給他付，看她能幫他付幾次」。
另外也有網友說，「對方吃定你們，下次請警察伯伯來就不敢大聲了」、「事情的肇生不是壞人的氣焰囂張，而是好人的沈默不語，共勉之」、「賺在地人生意，軟的沒用，如果來硬的應該也會吃虧」、「你應該先跟你旁邊的阿姨溝通」、「叫他去跟上一個老闆買吧」、「請他先儲值」。（編輯：許智超）