168斷食法恐致死！台大醫師曝「3種人」千萬別試：高風險

近年「168斷食法」掀起熱潮，主要透過調整進食的時間，來改善體態，讓人可以正常享用正餐的同時，也能有效減少體內脂肪。對此，台大醫院北護分院院長黃國晉在節目《健康2.0》解釋，其實這種斷食法，對於三個族群是相當危險的，千萬不要輕易嘗試。





▲黃院長指出，雖然168斷食法優點很多，但高血壓、糖尿病以及腎臟病的患者，建議不要嘗試，最嚴重恐怕會致死。（圖／翻攝自《健康2.0 YouTube》 ）