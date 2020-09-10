168斷食法恐致死！台大醫師曝「3種人」千萬別試：高風險

近年「168斷食法」掀起熱潮，主要透過調整進食的時間，來改善體態，讓人可以正常享用正餐的同時，也能有效減少體內脂肪。對此，台大醫院北護分院院長黃國晉在節目《健康2.0》解釋，其實這種斷食法，對於三個族群是相當危險的，千萬不要輕易嘗試。
黃國晉院長在《健康2.0》表示，其實「間歇性斷食」跟「生酮飲食」有點類似，是藉由熱量控制，來達到減重的效果，因為停止飲食後，體內的酮體會增加，所以身體需要藉由尿液，將酮體排出，這會使身體脫水，才有減重、降血的效果。
黃國晉院長指出，「雖然『間歇性斷食法』有很多的優點，但並不是人人都適用，也會因為族群不同，而有不同的效果。有三種族群特別要注意，不建議執行『間接性斷食法』，第一個是『糖尿病患者』，因為一旦血糖過低，恐怕會造成心肌梗塞或中風」。
黃國晉院長接著說，「第二個就是『高血壓患者』，如果血壓太低，除了會出現頭暈，也可能會引起中風、心肌梗塞，最後一個就是『腎臟病患者』，因為可能會無法維持電解質平衡，脫水太多可能發生危險，甚至猝死」。
最後黃國晉院長提到，「一般民眾若想要瘦下來，其實只要固定的時間吃三餐，而且份量也要固定，都吃七分飽就好，還有規則運動、均衡飲食，吃飯的速度不要過快，晚上九點後不吃宵夜，就可以健康的減重」。（編輯：許智超）