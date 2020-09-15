搭自強號座位被占！通勤族教「讓座關鍵字」：全場都起身

台灣大眾交通運輸工具發達，許多上班族在通勤尖峰時段就得忍受擁擠的人潮，而每當遇到連假、過年等特殊節慶，火車更是容易塞滿了返鄉民眾，更有不少民眾抱怨光是平常搭火車就常遇到亂坐、霸佔座位的亂象。近日有網友就表示自己買好自強號的車票，卻發現整節車廂空位超多，自己的座位卻被別的乘客坐走，該乘客還呼呼大睡讓他不知該如何是好。





原PO在PTT就無奈解釋，自己活了30年，搭火車的次數一隻手可數，最近買了一張自強號的對號票，依照座位號碼上車後，卻發現自己的位置已經被其他乘客占用，原PO也表示「他在睡覺不好意思叫醒他，反正車廂還很空，我就先坐附近空位，後來陸續上車的人好像也沒在找自己座位的樣子，都是四周看看有位子就坐了」。

▲台灣民眾搭火車時常遇到座位遭占用的窘境。（示意圖／翻攝自NOWnews資料照）

接著他也困惑的詢問「不懂火車的生態，自強號的對號座是有作用的嗎？」，而文章曝光後，就有不少開玩笑的表示是因為他少喊了「通關密語」，有民眾就建議他下次遇到這種情況只要喊「不好意思」，乘客就會主動讓座了。網友就解釋「平常空位多的時候也會直接坐」、「用悠遊卡或一卡通上車有位子時會坐，叫一下就會讓了」、「只要說『不好意思』，大多數人就會知道意思而讓座了」，更有網友逗趣表示「我上次喊不好意思，一半車廂都站起來了」。

不過遇到這種情況，還是有不少台灣人認為不能認同「真的不用客氣，這就是亂象」、「客滿情況遇到心情真的超差」、「別積非成是」，也有民眾表示得看當下情況才會決定是否叫人讓座「數情況是沒啥人就隨便坐，人多沒位置就趕人」、「我還遇過列車長跟站著的人說有位子就坐」、「我坐十次有九次都要叫人起來，你不用不好意思」、「遇到裝睡或不讓座的直接找列車長吧！」。（編輯：楊智傑）