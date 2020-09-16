新款Apple Watch能取代瑞士錶？內行揭「2關鍵」：想太多

蘋果（Apple）秋季新品發表會於台灣時間今（16）日凌晨登場，會中也公佈最新款的Apple Watch，除了新增配色以外，還多了監視身體健康狀況的功能。對此，就有網友提出疑問，隨著智慧手錶的進步，那Apple Watch 會摧毀瑞士鐘錶業嗎？貼文一出也引起網友熱議。





▲網友認為，現在智慧手錶功能多元，應該連老人家都會想戴。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）