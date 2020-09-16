新款Apple Watch能取代瑞士錶？內行揭「2關鍵」：想太多

蘋果（Apple）秋季新品發表會於台灣時間今（16）日凌晨登場，會中也公佈最新款的Apple Watch，除了新增配色以外，還多了監視身體健康狀況的功能。對此，就有網友提出疑問，隨著智慧手錶的進步，那Apple Watch 會摧毀瑞士鐘錶業嗎？貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《PTT》上表示，蘋果的發表會，雖然沒有發表新一代的iPhone 12，但有公佈最新款的Apple Watch Series 6與Apple Watch SE，而且Apple watch S6 也搭載血氧測量、睡眠追蹤、即時顯示海拔高度、摔倒偵測等功能，也新增「家庭配對」（Family Setup）功能，能利用iPhone 追蹤有Apple Watch的家人或小孩。
原PO指出，隨著智慧手錶不斷發展與革新，除了功能逐漸多樣化，對於老年人也較方便使用，連外觀都設計的相當精美，不輸其他的高級手錶，「那還有人會戴瑞士錶嗎，瑞士鐘錶會走向沒落嗎？」
許多網友也紛紛回應，「這兩個產品定位，根本完全不同」、「一隻好的瑞士錶，甚至可以戴幾十年」、「瑞士錶可是男人的珠寶」、「瑞士錶我覺得比較偏向藝術品吧」、「客群又不同」、「精品錶是代表，外觀品味和身分地位」、「一般腕錶有的感覺還有精神，是電子手錶很難做到的」、「根本不用擔心，瑞士錶是收藏品」、「瑞士錶根本不會受影響，有些人要求的是品味」。
大多數的網友認為，雖然智慧手錶這麼強勢，但兩邊的產品定位，本來就不同，而許多人也覺得，瑞士錶代表的是工藝及個人品味，或是將瑞士錶當成收藏品，而蘋果手錶很難取代這一地位。（編輯：許智超）