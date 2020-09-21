她吃素食鍋「夾出肉片」秒破功！老闆冷回1句　全場氣瘋

近年全球吹起一股素食風潮，無論是基於環保或是養生因素，素食人口逐漸增加，而響應這股風潮的餐廳也跟著擴張，不過近日卻有一名吃素的女子表示，自己外帶了一份素食小火鍋，沒想到回家吃到一半卻從鍋裡夾出一大塊「破碎的肉片」，讓與神明有約定的她忍不住自責，只是她向店家反映後，老闆的反應卻讓她超傻眼，整起事件也引起網友討論。





原PO在臉書社團《爆料公社》表示，自己明明在點餐時已經向店家表示要「蛋奶素」，卻在回家正打算開心享用小火鍋時發現，在「素食鍋」裡面有塊明顯的肉片，錯愕的同時她也立刻向店家反映，沒想到老闆接起電話後卻反而推託否認，告訴原PO因為她那鍋是特別分開來煮的，所以這種事不可能會發生，最後還叫她以後不要再來買。

▲外帶鍋中發現肉片讓原PO沮喪表示自己「破功」了。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

原PO這通電話沒得到合理解釋，甚至還換來被老闆臭罵一頓後，心情十分沮喪，無奈的表示因為自己已經和神明約定好要吃素一段時間，而昨天剛好就是最後一天，自己卻在關鍵時刻不小心破功，之前的小心翼翼也付諸流水，無奈之下也忍不住向網友分享這段經驗「因為我有許願，所以等於我破功了」。

而文章曝光後，不少民眾也直呼這店家老闆有點離譜，「明明有先講好，這老闆感覺就沒有注意到啊」、「這態度不對吧？今天問題又不是發生在客人身上」、「台灣對吃素環境還是沒有很友善」，不過也有人替店家護航，要原PO能互相體諒「在葷食餐廳點素食料理，真的不要太苛求，因為忙碌而疏忽誤放的機會是有可能的」、「可能一時忙碌忘了吧」、「小小一片而已，很難避免」，另外也安慰她「無意、不小心是沒關係啦！心誠則靈」、「神明不會介意的」。（編輯：楊智傑）