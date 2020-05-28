憲兵重機套綠迷彩　綠委：戰場上更容易被發現

總統蔡英文26日前往憲兵指揮部視察，這是她520連任之後首度視導國軍部隊，憲兵除首度對外展示紅隼反裝甲火箭彈外，也在重機上套上迷彩布，搭配原有白色車身格外顯得突兀。民進黨立委認為，憲兵主要是城市作戰，憲兵重機使用的迷彩反而讓它們更容易被發現。

立院外交及國防委員會今（28）日上午邀請國防部報告「國防自主資源釋商成效」，並備質詢。民進黨立委蔡適應質疑憲兵有可能作灘岸殲敵戰鬥嗎？憲兵重機在城鎮保衛戰鬥使用綠色的迷彩合適嗎？

軍備局長房茂宏答覆表示，現行數位迷彩是在民國99年所發展，當初發展運用本島作戰的16個場景，包含灘岸、城鎮等，當初規劃時有評估過城市迷彩。

蔡適應進一步追問，憲兵重機用的數位迷彩會不會比較容易被發現，「不如不要用迷彩？」城鎮以灰色系為主，憲兵卻是用灘岸與森林用的綠色迷彩，但是憲兵以城鎮作戰為主，憲兵裝備是不是應該跟陸軍其他裝備的迷彩顏色有差別？希望國防部回去改進。

憲兵快速反應連目前操作山葉 1300cc的「皇家之星」重型機車，空車重366公斤，加滿油與搭載裝備將近400公斤，最高路速每小時180公里。蔡英文日前視導憲兵快反連，憲指部也首度在油箱、擋泥板等處，首次套上綠色系的迷彩布，但是搭配原有白色車身反而格外顯得醒目。