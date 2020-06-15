鄭文燦專訪5／捨第一志願　只願台灣多一位「改革者」

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台灣大學電機系一直都是理工人才心慕力追的學習場域，桃園市長鄭文燦卻選擇從台大電機轉系，毅然決然投身社會系攻讀；鄭文燦接受《NOWnews》專訪時坦言，當年的決定引起校園熱議，但自己心中確信「台灣可以少一位工程師，但可以多一位社會的改革者學生時代相當活躍於社團的鄭文燦，不僅擔任報社社長，自己也創辦台灣研究社，更爭取擔任學生會的副會長；鄭文燦說，80年代正逢台灣社會從威權走向民主，校園氣氛也隨之轉變，當年的台大的狀態，就像是縈繞一股低氣壓即將要爆發，自己也是在那股風氣之下，決定在大二升大三那一年，從第一志願台大電機轉到社會系。鄭文燦指出，當年轉系的決定引起校園熱議，感謝家人可以接受、體諒並且尊重自己的決定，因為他們對於社會系到底要學些什麼、未來有何出路，渾然不知﹔當時父母只告訴自己一句話，「每個人一條路，你覺得好就好了。」鄭文燦回憶，做轉系的決定，過程是相當困難的，但下定決心後，心境卻相當放鬆；當年自己思考就讀電機系可能會擔任工程師、研究人員，但自己當年只有一個直覺，就是「台灣可以少一位工程師，但可以多一位社會的改革者」便毅然深入一個社會系的領域研究，這份信念伴隨日後經歷，「淬煉成為鄭文燦人生的DNA。」轉系後，鄭文燦經歷社團的洗禮，也歷練大學法改革、支持國會改革，進而擔任野百合學運的召集人，後期也為聯福製衣的勞工追討資遣費；鄭文燦坦言，從政不是他人生預設的劇本，從學運走向社運的經驗，當時絕非為從政鋪路，但在學生時期對理想的追求、對正義的追求，那份淬煉會變成人生的DNA，在自己從政的道路上，深受這些印記的影響。