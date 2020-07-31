讚李登輝是哲學家總統　管碧玲：狹隘思維無法撼動李地位

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。民進黨立委管碧玲尊稱李登輝是「台灣的哲學家總統」，不斷探究哲理。管碧玲也批評，幾個國民黨人和王炳忠這種「中國人」，竟然失去人性一般的慶幸李登輝死亡，「所有失去人性的這些狹隘思維，再怎麼叫喊，都無法撼動李登輝先生對台灣的歷史定位！這是確定的！」管碧玲說，李登輝從少小到赴日，經歷戰爭、經歷外來統治的更迭；從心儀社會、共產主義，到深研農業經濟；歷經赴美取得博士學位、受到獨裁者賞識、入黨與入閣；最後被蔣經國選為副總統，並在蔣經國逝世後，孤峰嶺上成為總統。在沒有實權，沒有追隨者，沒有派系，無從指揮軍隊，更不為情治力量所理會的困難處境下，卻能帶領國家，廢除動員戡亂體制，解構萬年國會而全面改選，主導修改憲法總統直選。當選台灣首任直選總統，使權力達至巔峰。管碧玲表示，最不容易的是，權力已達巔峰的李登輝，不但顛覆多數獨裁政權更替的動亂宿命，也消解環伺國內外的重重障礙，帶領國家從國民黨的威權文化中脫困而出。整個過程，沒有使用一兵一卒，沒有動用一槍一炮，讓政權和平轉移、政黨輪替，讓台灣逐步和平蛻變成為一個自由民主的國家。管碧玲說，李登輝先生實為一位具有智慧、仁慈與勇氣，令人高山仰止的國家領導者。誠如柏拉圖理想國中「哲學家皇帝」的模式，「稱李登輝先生為智識與權力的『哲學家總統』，是我誠心誠意對李登輝先生一生的頌讚」。管碧玲說，李登輝一生不斷探究「我是誰」；對於「我」、「我不是我」、「我就是我」、「我是不是我的我」、「我在」等等哲理，思索至深。李登輝至22歲為止是一個日本人，二戰後，被變為一個中國人，心儀共產思想過，加入他本不喜歡的中國國民黨，進入「最危險的地方也是最安全的地方」，終而體驗了「生為台灣人的悲哀」。最終透視「不是我的我」，標舉一個國家領導者的「我」，就是「忘我」與「無私」的「不是我的我」，進而追求「生為台灣人的幸福」。管碧玲也說，李登輝22歲以前是日本人，國民政府來了以後，他變成中國人，他出生的「我」，變成「不是我」；最後，當他浸潤在台灣的土地與人民之中，做為台灣人，發現「我就是我」，並且軆認了「作為台灣人的悲哀」；理想主義的他，志在追求「做為台灣人的幸福」時，自己也位高權重的時候，他思索種種抉擇，他發現自己必須「是『不是我的我』」，唯有超越「我」，唯有「無私」「無我」，才能領導這個國家。「我在」，因為我無私無我！管碧玲指出，這個境界，決定了他如何扮演國民黨主席的角色。也就是說，有「我是『不是我的我』」這種哲學觀，李登輝作為國民黨主席的時候，面對台灣要不要政黨輪替？要不要發展民主的價值選擇時，他超越了「國民黨主席的我」，做了「不是我的我」，把自己還給人民，成為人民的工具，他凍省，對宋楚瑜的接班設置障礙，提名扶不起的連戰，導致國民黨分裂，完成政黨輪替。管碧玲說，幾個國民黨人和王炳忠這種「中國人」，會失去人性一般的慶幸李登輝的死亡，正證明李登輝實踐了「我在」的哲學觀：「只有無私無我，我的存在，才有意義」。「這種境界，王炳忠和那幾個失去人性的國民黨人，如何能懂？」管碧玲指出，好在，李登輝的生死觀和他們更是遙遠。李總統早就說過：「我不在墳墓裡，我早已化作千縷輕煙」，拉丁文momento mori的哲學觀，讓他知道「你終有一死」，他知道人生不要追求虛無福華，他追求的是宗教永生，他深信「人生只有一次，死後的去處是天堂」，他已在天堂。管碧玲表示，李登輝從小即思索「生死」、「死生」哲學，對死生早已透析，他引用拉丁文「告誡世人，你終將一死」的「momento mori」，認為「人生只有一次，死後的去處即是天堂」，他說「只要領導者對死的態度認真，對生的態度自然會認真，由此便能造就善政」。李登輝一如他的信仰，已造就善政，如今，去了天堂，我們知道他已無憾！只是，他能無憾，我們卻無法擺脫無限的不捨與哀痛。「他的離去，將在我的內心，別上一塊永恆的黑紗」。管碧玲說，要分享李登輝總統給我們的教誨：他認為，21世紀的台灣人，在特定的歷史、與社會環境中，雖然受制約，但實存於這個世界。我們有選擇的自由，可以塑造自己的生活，不受制約，也不為其所囚，能完全自由行動。李登輝最後的教誨是：我們共同的主觀，就是超越自我，認同台灣。