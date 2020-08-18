巷仔內／基隆輕軌喊了三年　落個民怨沸騰下場

挑明來說，近20年來，每到選舉，不管是市長、立委，總會有候選人拿台北捷運延伸到基隆當成政見。事實上，現任基隆市長林右昌2014年競選第一任時，就是拿捷運板南線延伸到基隆當成主要政見。
理由其實很簡單，根據主計總處去年8月公布的調查報告顯示，基隆市跨縣市工作的比例達28.7%為全台最高，同時，根據家庭收支調查結果，基隆市民基本所得來自外縣市的比例更高達42.5%。換言之，對基隆市民來說，如何能夠順利地通勤，就成為評估市長及區域立委最重要的標準之一。
因此，當基隆市政府宣布未來待基隆輕軌通車後，台鐵將不再進入基隆站，會遭致基隆市民的群起圍攻，就一點都不令人感到意外了。
剛開始，林右昌還拿台鐵容易誤點、輕軌每五分鐘就會有一班的說法來搪塞，但旋即遭人打臉，先不說輕軌每列運量不到300人，就算依基隆市府的說法，每五分鐘就會有一班車，那麼每小時的運量也僅有3600人。相較台鐵通勤電車每列可載運1200人以上，即使每15分鐘才一班，每小時的運量也有4800人。
依現行輕軌規畫，未來市民若需要到南港以南的地區工作，就勢必要先搭輕軌再轉台鐵，導致市民通勤的時間成本與機會成本直線上升，而更重要的則是，從2016年宣布要蓋基隆輕軌開始到現在，基隆市府連一場說明會都沒有舉行過。
隨著基隆輕軌的問題爆發，坊間也盛傳各種版本的陰謀論，諸如民進黨政府急著蓋輕軌，其實著眼點並非在解決市民的通勤問題，而是在於北五堵及六堵的土地重劃利益等等。
但比較現實的問題是，交通部長林佳龍規畫將高鐵延伸到宜蘭，用以取代北宜直鐵，這更進一步壓縮了基隆軌道建設的可能性。同時，也與近日通過環評的捷運民生汐止線、基隆輕軌，共用同一路廊。
綜合各方面的問題，只凸顯了一個問題：基隆輕軌這個「前瞻基礎建設」的項目，從頭到尾就不是個經過審慎評估與規畫的交通建設，而是在上位者「拍腦袋」的輕率決定。
2017年，蔡英文親自到基隆宣布將基隆輕軌納入前瞻基礎建設，並允諾「一定讓捷運進基隆」。如今經過交通部鐵道局評估，輕軌的代價得用火車不進基隆站來交換；在民怨沸騰之下，基隆選出的區域立委蔡適應終於忍不住開口表示：「只要火車不進基隆站就反對到底。」但這樣的表態，卻並沒有獲得市民的認同。
但前瞻第一期的預算到底執行了多少？執行到了哪裡去還不知道，二期預算4200億元又經過立院同意了。行政院還打算明年繼續編列兩年2300億元的前瞻三期預算。
單就基隆輕軌來說，從蔡英文宣布到現在已經歷經三年了，直到今年年初，交通部鐵道局才將原本輕軌與台鐵共軌方案打槍，後續才有台鐵不進基隆的紛爭，顯示到目前為止，基隆輕軌根本連最基本的可行性評估都沒做完，更遑論居民說明會，至於正式動工則是遙遙無期。
撇開政黨色彩不談，有句話說「當官不為民做主，不如回家賣紅薯」，如果砸了新台幣100億元蓋的基隆捷運，根本不能為基隆人解決通勤的交通問題，反而還造成市民的各種不方便，那麼也不難猜測為何基隆人民怨沸騰了。