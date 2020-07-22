廣編／酒心智庫推台灣知名藝術家聯名威士忌　震撼上市

2020年7月，台灣威士忌品飲教育機構酒心智庫(Spirits & Wisdom)正式推出S&W Gallery台灣藝術家聯名系列威士忌單桶原酒。台灣是全世界主要的威士忌市場，對威士忌的熱愛無與倫比，也因此，除了酒質本身，酒款設計也成為重要的市場溝通管道。酒心智庫期待威士忌能夠發揮更大的價值，讓威士忌不只是威士忌，期望結合『風味，設計與台灣』，讓威士忌的一切與這片土地有關，並使酒標與風味深度連結。所以我們與台灣多位知名藝術家合作，發表S&W Gallery系列單桶原酒，除了希望在威士忌的品飲體驗之外，以嚴選單桶原酒的高品質呼應藝術於台灣的價值，讓更多人看見台灣的藝術軟實力，用感官體驗台灣藝術的美，威士忌的美。

近年來威士忌投資與收藏持續熱絡，單桶原酒更是受到市場青睞，許多威士忌愛好者轉為追逐這些珍稀的威士忌，然而每桶威士忌皆有屬於自己的獨一無二風味，品質有高有低，酒心智庫的目的就是以嚴格的選桶標準，同時兼顧專業度與易飲度，讓威士忌愛好者能夠同時滿足專業與輕鬆品飲。酒心智庫推出自有品牌 - Spirits & Wisdom(S&W) ，以最專業的選桶帶給威士忌愛好者完美的品飲體驗。

酒心智庫2020年的第一款S&W Gallery系列單桶原酒，與榮獲法國羅浮宮SNBA美術評委會大獎的台灣當代知名藝術家陳俐維合作推出，酒標上畫作是陳俐維的知名作品 – 「喜雀昂首花燦燦」，陳俐維以獨特的砌畫手法，展現孔雀與玫瑰生生不息的樣貌，象徵威士忌的基本大地元素- 『鳥語花香』。陳俐維40歲才開始做畫，無師自通，以自身對大自然的感悟，用油畫刮刀將濃厚飽滿的色彩砌在畫布上，表現出無比的生命能量。她獨特的創作方式，靈感來自於建築師父親，用其建築的專業技術運用到創作的技巧上，將顏料堆疊出她觀察及感受的世界。毫無框架的創作方式，形成強烈的個人風格。

S&W Gallery 001限量僅375瓶，每瓶皆附上珍藏酒盒，黑色酒盒正面有如畫框及鏤空設計，可以直接透視瓶身的精美畫作酒標，無論送禮或珍藏，皆能展現絕佳品味。關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！