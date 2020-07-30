廣編／暑假到！好動女孩夏日出遊怕「這些事」來敗壞遊興

暑假到來，陽光女孩們早已迫不及待計畫上山下海玩到嗨翻、或鎮日泡在泳池邊，盡情享受活力陽光，但再完美的計畫也禁不起『這些事』來敗壞遊興！許多女孩或多或少都曾有過以下經驗：出遊時遇上『生理期』來攪局、在戶外待不到5分鐘就全身爆汗濕黏不適、或是輕忽夏日紫外線能量，開心出遊後卻發生曬紅曬傷等情況，令夏日遊興盡失！為了讓好動女孩能在夏日盡情享受陽光假期，不受突如其來的意外狀況打亂出遊好心情，最懂女孩心事的女性衛生護理用品領導品牌靠得住Kotex特別揭密時下許多年輕美眉與美妝時尚網紅私藏的『夏日玩美包』清單，女孩們只要在夏日隨身出遊包包內備妥這三樣小物，就可以輕鬆享有清爽不悶熱、淨汗、防曬等超強三大防護，盡興暢玩上山下海的夏日活力行程！夏日出遊擔心『生理期』攪局?有了『它』清爽不悶熱、活動自如不卡卡 上山下水都不怕！女孩夏日出遊最怕『生理期』來湊熱鬧，一則戶外上廁所超不方便，二則是在體感溫度逼近40度的情況下，若私密處一直墊著衛生棉，即使棉片再輕薄，仍會感到悶熱不適，甚至得被迫放棄最愛水上活動，這時候若記得帶上第一項小物—棉條，就能輕鬆秒解以上困擾！Kotex導管式衛生棉條能幫女孩完美度過生理期那幾天！夏天使用也不悶熱，有了它，好動女孩在夏日裡就能盡情從事下水、衝浪、浮潛、爬山、野營等戶外活動！ Kotex導管式衛生棉條共有一般型、量多型及量多加強型等三種選擇，簡單易操作，即使第一次使用棉條的女孩也能輕鬆上手；此外，棉條體積小、不占空間，外出過夜攜帶超方便，是陽光女孩夏日戶外活動的最佳拍檔！進一步Kotex導管式衛生棉條資訊請參考產品網頁。夏日陽光危機咄咄逼人有了它，曬再久都嘸驚夏天出遊的另一項挑戰就是烈日下的超強紫外線，女孩們一旦低估它的威力，出遊後可能就得面對肌膚曬紅曬黑、很難白回來的危機！這時候就要祭出第二項好物—妮維雅全護清爽防曬隔離乳！這款產品質地輕盈延展性佳，擁有超高防曬力，無添加香料及色素，敏感肌膚女孩也能安心使用！夏日爆汗黏膩讓心情不美有了『它』隨時清爽淨汗 猶如行動浴室帶著走全台一入夏即變成燒番薯，隨著氣溫持續飆高，喜愛戶外活動的女孩往往一出門就面臨大汗淋漓、妝容走樣的窘境，女孩們想要在夏日裡維持完美妝容，包包裡就一定少不了專門針對夏日淨汗需求研發的舒潔淨汗爽身濕巾，配方溫和，通過敏感肌膚測試，以純水為基底添加綠茶多酚清爽因子，讓肌膚感到清爽舒適不黏膩，此外產品還通過ISO國際測試，能有效去除90%汗臭因子，輕鬆解決爆汗異味困擾!好動女孩出遊備妥『夏日玩美包』三樣小物，飆再高溫都不怕！女孩夏日出遊只要在包包內備妥Kotex導管式衛生棉條、妮維雅全護清爽防曬隔離乳、舒潔淨汗爽身濕巾這三項夏日防護法寶，就能擺脫炎夏悶熱不適、盡情享受夏日戶外玩樂時光！