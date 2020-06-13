中職／味全龍內野希望　張政禹要拿金手套獻給陳瑞振

和張政禹對話，可以感受他言談中仍不時散發不滿20歲的男孩味，他的反應像雲霄飛車般起伏，時而正襟危坐認真說話，時而卻國台語交雜地談笑風生。





張政禹曾拿下107學年度全國大專院校棒球聯賽打擊王，但他根本沒有意識到自己打了這麼多支安打，「我被自己的成績嚇一跳」；曾經因為感受不到顯著進步所以排斥自主訓練，現在卻會嫌練習不夠多，總是要打到一定的量才覺得安心，這轉變都緣於張政禹在美和中學時期的教練陳瑞振。



▲味全龍新秀張政禹(圖/動誌提供)

提起振總，張政禹有說不完的敬畏和感謝，雖然他一再強調振總講話真的很酸，甚至說：「一開始看到振總像看到鬼，眼睛都不敢直視！」





張政禹曾因為一次嚴重的守備失誤失去自信，像失憶一樣變得不會傳球，也曾被振總罵到哭、罵到想放棄打球，但憑著「有人罵你表示他還在意你」這句話，張政禹練出堅強的心理，而除了罵聲，張政禹更記得陳瑞振對他說：「你可以成為一位很好的選手。」



▲味全龍新秀張政禹(圖/動誌提供)

張政禹上大學後，對棒球還是充滿熱情，意識到自己距離出社會的日子不遠，也希望給家人過好一點的日子，因而堅定想成為職棒球員，於是開始願意做自主訓練，也享受練習時跟自己對話，終於漸漸感受到練習的成效。





張政禹用「神奇」來形容自己的進步，不過他沒有得到成就感，因為進職棒之後，他發現自己還有太多不足的地方，最讓張政禹煩惱的，是自己專注度不足的毛病。





喜歡釣魚的張政禹，雖然很喜歡魚上鉤的感覺，但因為靜不下心，等太久的時候，就乾脆直接跳下水拿魚槍抓魚，而在球場上的他，也是因為容易分心，影響了表現。



▲味全龍新秀張政禹(圖/動誌提供)

「我想要拿金手套獎獻給振總」





張政禹進職棒的目標，是拿到一座金手套獎獻給陳瑞振，而唯有克服自己的缺點，才是感謝振總最實際也最直接的方法；張政禹也特別提到對家人的感謝，因為爸爸只要有空就一定看他比賽，其他家人也一直提醒他不能輕言放棄，他們是他一路打進職棒的後盾。





除了振總，張政禹也一一感謝從小到大的每個教練，無論是國小的啟蒙時期、國高中的發展階段、大學開始發出微光、進入職棒慢慢磨亮，每個教練都帶給他不同的想法和幫助，大學時，郭健瑜教練甚至每天陪他練打到11、12點，張政禹的棒球路，除了自己的努力，還充滿見證他成長的人的溫暖。



▲味全龍新秀張政禹(圖/動誌提供) 很喜歡小朋友的張政禹，在拍攝專訪照片時「搭訕」了球場邊正在丟球的小孩，《動誌》想到他說自己兒時很皮、體力用不完，目標就是打進職棒，也想到他從小的夢想就像傳接球這樣，一球一球、一步一步的實現了。



▲味全龍新秀張政禹(圖/動誌提供)

棒球對張政禹來說，是一個「先苦後甘」的過程，練習到汗水和淚水都分不清楚、跑到快要沒知覺，只為磨出毅力，打出讓自己滿意的成績，就能享受辛苦過後的甘甜。





進到味全龍後，張政禹還在努力進化，相信他未來一定可以成功克服困難，隨著振總和家人的期待起飛，蛻變成更好的自己。



