籃球／第一屆王輝盃HBL甲組前8全參戰　又現「死亡之組」

▲政大雄鷹備戰王輝盃。（圖／政大雄鷹籃球隊提供）

▲南山高中練球。（圖／南山高中提供）

第一屆王輝盃全國籃球邀請賽，7月28日起一連五天將在嘉義市舉行，參賽陣容堅強引發高度關注。距離賽事開打40天，大會今(22日)公布最新分組抽籤結果，其中高男甲A組包括能仁家商、青年高中、松山高中與三民家商，堪稱「死亡之組」，賽事精彩可期！為紀念嘉義高中籃球隊教練王輝老師、由嘉中校友出資舉辦的第一屆王輝盃全國籃球賽，籌辦之初就受到各界高度關注。全國包括大專男籃、高中甲乙組、國中甲乙組，共72支勁旅將齊聚嘉義，七月底將展開冠軍爭霸戰。各組預賽採分組循環、進入決賽後採單淘汰制。其中大專男子組共八隊，預賽分兩組，政大雄鷹籃球隊所在的A組，遭遇台灣體大、國立體大與虎尾科大；而B組則包括UBA亞軍台灣師大，與世新大學、高雄師大與台灣藝大。三月初拿下HBL MVP的游艾喆(能仁)，以及王凱裕(能仁)、許浩翔(松山)，最近也首度加入政大雄鷹籃球隊練球，加入跑位，展開適應。游艾喆說，「剛來報到，希望趕快跟上學長腳步，盡力做好本分，貢獻球隊！」政大籃球隊總教練陳子威說：「王輝盃非常有意義，提供各級球隊邁入新學年的練兵機會，尤其是剛從HBL畢業的新生，可以藉著比賽的強度融入球隊，與學長培養默契。我們將全力備戰，目標當然是王輝盃第一屆冠軍！」至於高中甲組，108學年度HBL前八強全數參賽，戰況激烈可以預期；國男甲組，JHBL前三名球隊苗縣大倫、新北安康與北市金華也都參賽，免不了又是龍爭虎鬥局面。南山高中男籃隊也在積極備戰。總教練許時清說，「很期待參加王輝盃，讓大家聚在嘉義這個美麗又有文化的城市，除了比賽交流，也能享受在地美食，感受在地文化，也希望能讓王輝老師的精神，繼續傳承、延續、共好！」各組前三名都可獲頒獎金、獎盃與獎品。大專男組冠軍獎金最高5萬元、高男甲組冠軍4萬元、國男甲組與高男乙組冠軍獎金3萬元、國男乙組冠軍可獲2萬元獎金。王輝盃將於7月28日至8月1日舉行，賽事相關資訊與分組名單及賽程，可上王輝盃官網https://wanghuicup.com/ 查詢。