專訪／說真話的小孩哪去了　陳沂：大人世界充滿謊言

陳沂是誰呢？很多人看到媒體版面有她總是在底下留言詢問這句話，視線掃過這些留言感覺有些不舒服，又冷又酸，背後潛台詞隨即浮上腦海，「妳哪位啊？」當然，多數時候，網友的留言總是更直接、更不客氣。陳沂經常關注時事，然後在自己的直播中大鳴大放，沒有演藝圈常見的「以和為貴」，卻反而用自己的「直接」，殺出一條獨特的道路。這樣的真性情，讓她成為另類的「媒體寵兒」，只要她「罵」，總是有人想看。

這天早上天空陰陰的，記者與陳沂約在中山區一間可愛的早午餐店，到約定好的前五分鐘，她很有元氣地從樓梯現身了。陳沂一到位置坐定，立刻大喊，「好熱！」天氣明明是寒冷的，路上很多人都帶著圍巾呢，細問之下才知道原來她是騎腳踏車來的。



▲陳沂穿著媽媽親手織的毛衣。（圖／記者陳明安攝，2017.12.01）

對於時事議題的選擇，陳沂直言不諱，「就我爽，通常比較容易讓我抓狂的，就是公然說謊。」她話鋒一轉，提到前陣子鬧得沸沸揚揚的柯以柔婚變事件，「我比較無感的議題，就是通常誰跟誰在一起，誰跟誰交往。我不喜歡聊別人感情事，像柯以柔老公那件事，我不太喜歡聊，那時候大家都跑來問我看法，我只說，『那你就不要跟醜的交往。』」言下之意，讓人有無限想像空間。

詢問陳沂為何對於謊言如此排斥，她說出自己從小到大的觀察，「我覺得整個大人世界都充滿謊言，大人已經把謊言當作是習以為常的事情，我覺得實話已經沒人敢說了，或是每個人為了成就自己的目的，經常合理化自己的謊言。」說出這些觀察的她，臉上神情跟童話故事《國王的新衣》中，大喊國王沒穿衣服的小孩很像，有一種不顧一切的直率，也像是不明白為何不能「說真話」。

「我對這件事情真的非常的痛恨！大家恨黑心油，或是一些政治人物貪汙，那都是一種謊言，謊言會敗壞人生，我小時候就非常討厭大人很會說謊，可是等我長大之後，發現身邊的人也開始在說謊，國中開始就發現了。謊言說久了變成一種習慣，大家都覺得你說謊，我也說謊，沒有什麼關係。」陳沂想起那段時間的感受，忍不住又補充，「《國王的新衣》裡面的小孩子是不是沒有結局？他應該被亂棒打死了。」一句話聽來簡單，細想卻很有滋味。



▲ 陳沂希望到老都擁有美貌。（圖／記者陳明安攝，2017.12.01）

「《熔爐》裡面有一句台詞，『我們一度努力奮戰，不是為了要改變世界，是為了讓自己不要被世界改變。』如果你因為這個世界，就去變得跟他們一樣，然後變得不是自己，我覺得這種人生活得很窩囊。」她微微一笑，「大家都會崇尚電視劇或英雄電影裡面的正義，但是大家其實都是壞人啊。」在她眼中，「說謊的大人」各個都是壞蛋。

停頓了幾秒，她強調，「我還是堅持要當裡面的好人。對了，我要當有美貌的好人。」對於陳沂來說，她相信自己相信的，信仰自己信仰的，對於外在的聲音，雖然偶爾刺耳，但她總能聽而不聞。

直播時的陳沂熱愛「說真話」，很多人覺得這樣的女孩滿是刺，但專訪的過程她不時要記者先吃早餐，還強調，「早餐要趁熱吃！」讓人感受到她的「真」。或許正如陳沂自己所言，「《國王的新衣》裡面的小孩子是不是沒有結局？他應該被亂棒打死了。」她始終都知道「真話」的重量與銳利。