1. 社會壓力的宣洩（遷怒行為）

2. 「自以為是在維護正義」

3. 日本特有的「空間防衛」心理

4. 匿名性與無視文化

近日網路上瘋傳一段影片，1名台灣媽媽與家人赴東京旅遊，女兒在澀谷街頭想拍照留念，卻遭1名日本女性惡意衝撞、跌倒在地，過程都被拍下，引發台灣、日本網友熱議。對此，旅日達人「日本省錢小站」就揭露這些故意撞人的負面行為，背後其實有4種複雜的心理和社會因素。「日本省錢小站」指出，雖然日本一般給人「禮貌、守秩序」的好印象，但在日本搭電車上下班、上下學的人，應該沒有不被故意撞過的，他個人去日本20多年，就被中年大叔故意撞好幾次，尤其是跟朋友用中文聊天時，發生的機率更高，這種行為在日本網路上甚至還有專有名詞，分析背後因素如下：很多故意撞人者是處於社會底層、承受極大工作壓力的男性，他們會「找軟柿子捏」，比如專挑女性、觀光客、或是邊走路邊看手機的人下手，或是出於「權力感的補償」，透過「我撞了你，你卻得讓開或不知所措」這種微小的攻擊行為，來獲得一種虛假的強者權力感。有些撞人者抱持著扭曲的道德觀，認為自己在教訓不守規矩的人，像是「手機低頭族」、「走路不靠左／右」，覺得既然對方不好好看路，就給一點教訓，是對方自己走在錯誤動線上，擋別人的路。作者表示，在東京這種超高密度城市，對個人空間是非常敏感的，可能因此衍伸出一種「不退讓競賽」，認為在極度擁擠的環境中，有些人會覺得為什麼每次都是自己讓路，焦躁感久了，便決定「這次絕對不讓」，進而演變成主動衝撞。在新宿車站這種每天幾百萬人經過的地方，撞人後只要快速消失在人群中，很難被追究，這種「匿名性」降低了道德犯罪的門檻。