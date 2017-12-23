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中華職棒／職棒打者震撼教育　林威志休季苦練滑球

記者黃建霖／新北報導2017/12/23 18:24
▲林威志。（圖／黃建霖攝）
▲林威志。（圖／黃建霖攝）

統一獅右投林威志上賽季接受了職棒戰場的試煉，而在之後的冬季聯盟又和不少國外好手交手，經驗上獲得不少的提升，他也因此而認識到自身的不足。而為了應付明年賽季，他也表示自己多練了一顆滑球，在冬季聯盟使用起來感覺不錯，希望明年能投出好成績。

林威志在去年選秀第6輪被統一選進，簽約金190萬、月薪5萬，今年在一軍出賽21場，多是以長中繼身分出賽，防禦率是偏高的6.92。

談到今年賽季的表現，他認為賽季初時衝得太快，自己也還搞不懂職業聯賽要怎麼來維持體力和狀態，加上剛進職棒很緊張，因此身體很快就感到疲累了。而在適應了一整個賽季後，他有信心能在明年更好的來調整自己。

林威志有一顆不錯的變速球，搭配上他的速球，能很好的來迷惑打者。不過他卻認為自己的球種不太夠，因此在球季中時就開始練滑球，不過當時用起來還不是很順，直到冬盟時才真正找到了使用說明書。

「職棒只有4隊大家很容易就會遇到了，投打雙方對於彼此都很熟悉。」林威志認為職棒和業餘最大的差別在於漫長的賽季，加上4隊球員常常碰面，因此打者很快就能掌握住投手特性，所以才會想在休季時充實自己。

至於對明年賽季的期許，林威志對此沒想太多，但希望能保持健康，完整的打完一整個賽季最重要。

而在訓練稍微告一個段落後，林威志今天也回到母校參加了穀保OB賽，以捕手身分上場守備，他笑說自己在國中之後沒當過捕手了。另外他還不斷地更換球衣，希望能多幾次打擊的機會，也讓大家都紛紛吐槽說：「到底是要打幾次！」

 

關鍵字林威志中華職棒統一獅
高志綱將卸任　拱王柏融接穀保會長陳琥又變壯了　盼明年球季能上一軍

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