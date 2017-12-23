中華職棒／職棒打者震撼教育　林威志休季苦練滑球

統一獅右投林威志上賽季接受了職棒戰場的試煉，而在之後的冬季聯盟又和不少國外好手交手，經驗上獲得不少的提升，他也因此而認識到自身的不足。而為了應付明年賽季，他也表示自己多練了一顆滑球，在冬季聯盟使用起來感覺不錯，希望明年能投出好成績。

林威志在去年選秀第6輪被統一選進，簽約金190萬、月薪5萬，今年在一軍出賽21場，多是以長中繼身分出賽，防禦率是偏高的6.92。

談到今年賽季的表現，他認為賽季初時衝得太快，自己也還搞不懂職業聯賽要怎麼來維持體力和狀態，加上剛進職棒很緊張，因此身體很快就感到疲累了。而在適應了一整個賽季後，他有信心能在明年更好的來調整自己。