玩這麼大？大學生參加群交趴　「啪啪啪」還跟男友傳訊息

玩這麼大？近日有網友發文，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦群交派對，更疑似有收費行為，事後部分照片流出，引發網友熱議。

一名網友在《Dcard》發文，表示要「尋找公廁主人」並附上IG截圖，只見三名裸女背對著鏡頭，底下文字則寫著「那天是六位女生與七男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的也回去了，說去看電影的也回家了。」

事件引發網友討論，部分知情人士更出面爆料並附上截圖，表示疑似是一名攝影師，藉由拍攝的名義舉辦多P群交派對，不僅邀請多名男、女參加，還有「觀察員」在旁觀看。此外，網友也爆出這個活動疑似有收費行為，而其中一張IG截圖裡，一名參加的女子在做愛時，竟還同時與男友傳訊息聊天，事後攝影師po照片時還寫道「研究發現參加活動的女生九成都有男朋友」。