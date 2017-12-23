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玩這麼大？大學生參加群交趴　「啪啪啪」還跟男友傳訊息

社會中心／綜合報導2017/12/23 23:54
▲疑似是攝影師的IG po出三名裸女背向鏡頭的照片，底下文字寫道「那天是六位女生與七男的活動」等語。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2017.12.23）
▲疑似是攝影師的IG po出三名裸女背向鏡頭的照片，底下文字寫道「那天是六位女生與七男的活動」等語。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2017.12.23）

玩這麼大？近日有網友發文，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦群交派對，更疑似有收費行為，事後部分照片流出，引發網友熱議。

一名網友在《Dcard》發文，表示要「尋找公廁主人」並附上IG截圖，只見三名裸女背對著鏡頭，底下文字則寫著「那天是六位女生與七男的活動，一個個滿足以後，跟男友說要幫朋友慶生的回家了，跟家人說夜唱的也回去了，說去看電影的也回家了。」

事件引發網友討論，部分知情人士更出面爆料並附上截圖，表示疑似是一名攝影師，藉由拍攝的名義舉辦多P群交派對，不僅邀請多名男、女參加，還有「觀察員」在旁觀看。此外，網友也爆出這個活動疑似有收費行為，而其中一張IG截圖裡，一名參加的女子在做愛時，竟還同時與男友傳訊息聊天，事後攝影師po照片時還寫道「研究發現參加活動的女生九成都有男朋友」。

事件爆發後，有網友發現自己的女朋友竟是照片裡的女子，怒而分手；也有一名女網友，自稱是照片中其中一名女子的朋友，表示朋友只是去當觀察員，完全沒有參加活動，照片則是被要求、迫於無奈下才答應拍攝，希望發文者能將這些照片刪掉，還哀求說「我們才大一......」，引發另一波討論。


▲其中一名女子在參加活動時，竟還同時與男朋友傳訊息。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2017.12.23）


▲網友爆料指出，參加活動疑似要付費。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2017.12.23）


▲有網友自稱是照片中其中一名女子的朋友，表示朋友只是「觀察者」，沒有參加活動，希望能刪掉照片。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2017.12.23）

關鍵字群交性愛派對攝影師dcard
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