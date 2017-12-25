農村新觀念新思維發表　CEDAW公約及性別平等宣導

雲林縣政府為倡導農村婦女權益，今(25)日於斗六行啟記念館舉辦「喜豆我最愛-106年雲林縣提昇農村婦女CEDAW教育宣導計畫」雲林農村新觀念新思維發表暨宣導大使授證儀式，以雲林縣農特產「花生」設計成的「喜豆（CEDAW）」吉祥物，透過生動的圖騰意識形態加深「CEDAW」宣導效益，推廣性別平等觀念。

CEDAW第14條條文特別強調「締約各國應採取一切適當措施以消除對農村婦女的歧視」，雲林縣為農業大縣，對農村婦女權益不遺餘力。李縣長表示，農村女性由早先農業社會至現代社會，皆是支撐農村的一大主力，無論是家務或農務，樸實又勤勉的面貌，是屬於雲林縣農村的珍貴摯寶。深入農村倡導農村女性權益，期待農村女性長出自我的性別平等意識，覺察傳統農村文化性別不平等之處，自助進而互助，另外更進一步倡議新興的農村性別平等文化，以符合性別平等在雲林之精神。