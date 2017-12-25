農村新觀念新思維發表　CEDAW公約及性別平等宣導

雲林縣政府為倡導農村婦女權益，今(25)日於斗六行啟記念館舉辦「喜豆我最愛-106年雲林縣提昇農村婦女CEDAW教育宣導計畫」雲林農村新觀念新思維發表暨宣導大使授證儀式，以雲林縣農特產「花生」設計成的「喜豆（CEDAW）」吉祥物，透過生動的圖騰意識形態加深「CEDAW」宣導效益，推廣性別平等觀念。
CEDAW第14條條文特別強調「締約各國應採取一切適當措施以消除對農村婦女的歧視」，雲林縣為農業大縣，對農村婦女權益不遺餘力。李縣長表示，農村女性由早先農業社會至現代社會，皆是支撐農村的一大主力，無論是家務或農務，樸實又勤勉的面貌，是屬於雲林縣農村的珍貴摯寶。深入農村倡導農村女性權益，期待農村女性長出自我的性別平等意識，覺察傳統農村文化性別不平等之處，自助進而互助，另外更進一步倡議新興的農村性別平等文化，以符合性別平等在雲林之精神。
▲「喜豆我最愛」「CEDAW公約及性別平等」雲林農村新觀念新思維發表及宣導大使授證 25日斗六行啟館舉行。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.25）
該宣導透過介紹CEDAW傳達性別平等概念，進一步由學員的分組討論報告討論出屬於該地區的農村婦女權益議題，另置入婦女技藝課程-製作喜豆意象環保便當袋，藉由製作過程中學員更加了解專屬於雲林縣的喜豆吉祥物以及所代表的性別平等意識內涵。為了要讓農村內性別平等觀念推動可以延續及強化，每場次遴選出一位農村女性CEDAW宣導大使。
社會處副處長陳怡君指出，這10場宣導中計有508人參加，過程中農村婦女共探討了215項議題，並在其中擇出10項：「1.父母姓氏一樣好 2.破除性別職場隔離3.尊重太太(媳婦)飲食習慣及宗教信仰4.獨立設置親子廁所；廁所數量性別需求大不同5.繼承財產，性別要平等6.重視喪葬文化的性別議題 7.增加生育補助8.友善車位，孕婦停車位要加大9.家務分工，性別平等10. 重視農村婦女權益」的新觀念及新思維。
106年度10位農會喜豆（CEDAW）宣導大使分別為：東勢鄉農會林秀琴、褒忠鄉農會吳美珠、元長鄉農會鐘秀慧、土庫鎮農會黃雅平、斗南鎮農會楊理鄉、莿桐鄉農會賴青玉、水林鄉農會葉麗珍、麥寮鄉農會林淑美、林內鄉農會陳淑華及大埤鄉農會劉碧霞，將在107年度持續於雲林縣宣導相關性別平等議題。