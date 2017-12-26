蔡英文繳出一年成績單：我們創下多項第一

蔡英文總統今（26）日接見106年模範公務人員代表，期勉全國公務人員不要低估自己，「每一位公務員，其實都擁有改變這個國家的能力」，她希望大家善用自己手上的資源奮力去做，讓這個國家更不一樣。

蔡英文說，過去一年是很忙碌的一年，也是很有收穫的一年。在跨院際的通力合作之下，政府完成了幾項重要改革，尤其是年金制度的改革，很榮幸與大家一起推動這個歷史性的改革工程。

蔡英文強調，大家一起成就了幾個「第一」。在社會安全網的面向上，台灣第一個走入社區、走入家戶的長照系統正在全面普及。此外，只租不售的社會住宅也第一次大規模在台灣誕生。