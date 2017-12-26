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政治

蔡英文繳出一年成績單：我們創下多項第一

記者陳弘志／台北報導2017/12/26 15:38
▲蔡英文總統26日表示，過去一年是很忙碌的一年，也是很有收穫的一年，大家一起成就了幾個「第一」。 （資料照／記者陳明安攝）
▲蔡英文總統26日表示，過去一年是很忙碌的一年，也是很有收穫的一年，大家一起成就了幾個「第一」。 （資料照／記者陳明安攝）

蔡英文總統今（26）日接見106年模範公務人員代表，期勉全國公務人員不要低估自己，「每一位公務員，其實都擁有改變這個國家的能力」，她希望大家善用自己手上的資源奮力去做，讓這個國家更不一樣。

蔡英文說，過去一年是很忙碌的一年，也是很有收穫的一年。在跨院際的通力合作之下，政府完成了幾項重要改革，尤其是年金制度的改革，很榮幸與大家一起推動這個歷史性的改革工程。

蔡英文強調，大家一起成就了幾個「第一」。在社會安全網的面向上，台灣第一個走入社區、走入家戶的長照系統正在全面普及。此外，只租不售的社會住宅也第一次大規模在台灣誕生。

其次，在民主人權的面向上，第一個「國家人權博物館」以及「促轉會」即將成立，這是解嚴30年之後，台灣首次有機會系統地面對轉型正義的課題。總統府的「原轉會」將於12月28日再次舉行會議。原轉會是台灣第一次以國家的高度，來檢討原住民族過去所遭受的不公對待。

蔡英文進一步表示，政府也在今年發出第一份族語公文，開辦了第一個全國性的原住民族廣播電台及客家廣播電台。台灣的族群正義，正在往前邁進。

在經濟的面向上，大家看到失業率創下新低，外銷訂單創下新高。股市萬點的天數也打破歷史紀錄。趁著這一波景氣復甦，政府由跨部會一起推動的5+2計畫，正在引導台灣產業走向升級轉型。

蔡英文特別與在座模範代表分享政策推動的案例。她說，有位中部的機械業者曾經表示，很多廠商本來不熟悉機械聯網，但是經過智慧機械推動辦公室，舉辦一場一場的會議後，逐漸找到方向，也對未來更有信心。由此可見，在企業升級轉型的過程中，政府是重要的夥伴，公務員可以扮演積極的角色，這也是給每一位正在參與改革的公務員，最好的鼓舞。

蔡英文期勉公務員代表，不管是從事法規規畫、治安維護、弱勢扶助、或是政府會計，請大家不要低估自己。「每一位公務員，其實都擁有改變這個國家的能力。」

關鍵字蔡英文年金改革長照轉型正義公務員
蔡英文：盼台日加強安全戰略合作體協人頭會員多　黃國昌要檢調介入

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