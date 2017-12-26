趙傳談藝人壓力大：先做好被射的準備

資深藝人趙傳出道30年，為了慶祝這個特別的意義的一年，他推出全新專輯《你過得還好嗎》，而他於今（26）日在台北舉辦發片記者會，同時公布令人興奮的消息，他即將在明年1月13日在台北ATT SHOW BOX舉行最新的演唱會。
趙傳近日曾在FB秀出與網紅合作演繹的〈我是一隻小小鳥〉，且在現場播放祝賀VCR時，歌手丁噹也提到希望未來能合作。對此，趙傳表示，「因爲之前與網紅合作的經驗，丁噹剛好也提及，所以我蠻期待未來能與其他歌手合作。」而接下來他即將舉辦演唱會，被問到體力，他笑說：「我一個晚上站幾個小時在那邊唱呢！」要外界不需要擔心。
▲趙傳明年將舉辦演唱會，被問到體力，他霸氣地說：「一天都站好幾個小時在唱！」（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）
此外，近來有演藝圈藝人壓力很大的消息，趙傳聽聞後，對於此事發表看法，他感嘆的說，「藝人被擺在檯面上，一定會受到批評，你不夠好，又怎麼會值得別人給你掌聲呢？」接著提到，身為公眾人物，就是要做好箭會射到身上的準備，「要『耐謗』，因為會有太多欲加之罪，很多時候你明明不是這樣，但是別人覺得你是這樣，解釋都沒用，這些都要照單全收。」更表示，現在網路很發達，評論又更多，不能去在乎這些東西。
▲趙傳談藝人壓力大一事，表示要先做好會有很多箭射到身上的準備。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）