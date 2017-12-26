趙傳談藝人壓力大：先做好被射的準備

資深藝人趙傳出道30年，為了慶祝這個特別的意義的一年，他推出全新專輯《你過得還好嗎》，而他於今（26）日在台北舉辦發片記者會，同時公布令人興奮的消息，他即將在明年1月13日在台北ATT SHOW BOX舉行最新的演唱會。

趙傳近日曾在FB秀出與網紅合作演繹的〈我是一隻小小鳥〉，且在現場播放祝賀VCR時，歌手丁噹也提到希望未來能合作。對此，趙傳表示，「因爲之前與網紅合作的經驗，丁噹剛好也提及，所以我蠻期待未來能與其他歌手合作。」而接下來他即將舉辦演唱會，被問到體力，他笑說：「我一個晚上站幾個小時在那邊唱呢！」要外界不需要擔心。