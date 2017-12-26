丁噹羨慕有好歸宿　許茹芸、蘇慧倫當紅娘幫牽線

許茹芸、蘇慧倫及丁噹三大情歌天后破天荒大合體，輪番獻唱，用多首動人的情歌溫暖寒冷的12月天。2017《愛戀耶誕演唱會》首度邀請許茹芸、蘇慧倫、丁噹齊聚康州，與大家共度溫馨浪漫的平安夜，許茹芸的芸式浪漫經典情歌，蘇慧倫真摯清新的溫暖歌聲，丁噹熱情如火的舞台魅力，三人展現女生對愛情的各種面貌，動人心弦的歌曲在心中持續迴盪，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

天后們難得同台，歌單自然是精挑細選，除了獻唱陪伴許多人走過了許多故事的經典歌曲外，3人在練團前互相觀察「敵情」，還各自安排壓箱寶大比拚，許茹芸重新詮釋〈明天我要嫁給你〉，展現小女人的甜蜜告白；蘇慧倫演唱〈冬天裡的一把火〉，讓歌迷跟著她的歌聲勁情搖擺；丁噹則是獻唱〈Jingle Bells〉帶動現場氣氛。