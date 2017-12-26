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娛樂

丁噹羨慕有好歸宿　許茹芸、蘇慧倫當紅娘幫牽線

記者吳雨婕／綜合報導2017/12/26 18:18
▲許茹芸（左起）、蘇慧倫、丁噹三大情歌天后破天荒合體，單身的丁噹看到其他兩人都有好歸宿，超級羨慕。（圖／相信音樂提供 , 2017.12.26）
▲許茹芸（左起）、蘇慧倫、丁噹三大情歌天后破天荒合體，單身的丁噹看到其他兩人都有好歸宿，超級羨慕。（圖／相信音樂提供 , 2017.12.26）

許茹芸、蘇慧倫及丁噹三大情歌天后破天荒大合體，輪番獻唱，用多首動人的情歌溫暖寒冷的12月天。2017《愛戀耶誕演唱會》首度邀請許茹芸、蘇慧倫、丁噹齊聚康州，與大家共度溫馨浪漫的平安夜，許茹芸的芸式浪漫經典情歌，蘇慧倫真摯清新的溫暖歌聲，丁噹熱情如火的舞台魅力，三人展現女生對愛情的各種面貌，動人心弦的歌曲在心中持續迴盪，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

天后們難得同台，歌單自然是精挑細選，除了獻唱陪伴許多人走過了許多故事的經典歌曲外，3人在練團前互相觀察「敵情」，還各自安排壓箱寶大比拚，許茹芸重新詮釋〈明天我要嫁給你〉，展現小女人的甜蜜告白；蘇慧倫演唱〈冬天裡的一把火〉，讓歌迷跟著她的歌聲勁情搖擺；丁噹則是獻唱〈Jingle Bells〉帶動現場氣氛。 


▲丁噹在2017《愛戀耶誕演唱會》獻唱。（圖／相信音樂提供 , 2017.12.26）

3位天后表面較勁，但其實私下是和樂融融，丁噹笑說上台時希望能當許茹芸和蘇慧倫的合音天使，沒想到蘇慧倫演唱到曾與成龍合唱的〈在我生命中的每一天〉時，大方邀請丁噹上台，讓她開心地當了「一日成龍」。丁噹更提到：「希望下次演唱會能再與她們同台，一起唱更多情歌給大家聽。」同時，單身的丁噹看到其他2人現在都有很好的歸宿，心裡超羨慕，沒想到聊到這個話題，許茹芸、蘇慧倫她們紛紛表示幫她介紹男友。

 

關鍵字丁噹蘇慧倫許茹芸愛戀耶誕演唱會
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