快訊／手上握有求子費用單據　小嫻：感謝那位姊姊

藝人小嫻與何守正傳出婚變，讓外界相當震驚。從婚變爆發以來，幾乎天天連環爆，先是傳出男方有小三，接著又說小嫻信妙禪，何家姊姊隨即輪番狠酸女方，被外界貼上「毒菇」、「豬隊友」標籤，名嘴又接力爆出「正黃旗」貴族說，直到前幾天才逐漸消停。原以為事件會慢慢落幕，沒想到今（26）日晚上忽然有「醫生娘」出面爆料小嫻求子沒付錢，對此，小嫻透過經紀人在深夜裡回應了！

據鏡週刊報導，有醫生娘爆料小嫻砸重金找代孕根本就是說謊。《NOWnews》記者於深夜10點多時打電話給小嫻經紀人，他表示會問小嫻，接著他在11點07分主動致電記者回應此事，「小嫻確實很感謝那位姊姊，她的確幫忙了小嫻與守正許多，他們一開始做人工受孕的時候，什麼都不懂，她在這之中，真的幫忙了很多事。」對於「醫生娘」PO文直指小嫻求子沒付錢，字句尖銳，經紀人透露，「關於這個小嫻也不知道為何會突然這樣，也許是媒體弄錯對方的意思。不過，小嫻有把相關費用單據都留著喔，她手上都有這些單據。」