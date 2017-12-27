跨年夜飯店狂歡　業者訂金收太狠　8成違規

一年即將謝幕，感受狂歡氣氛，觀看跨年煙火或聚餐成為許多民眾的首選。為搶攻這塊大餅，飯店業者不僅祭出燭光餐、聖誕跨年餐、看曙光等旅遊行程，即使單價較平日費用貴上許多，依然有人從1年前就開始預約，越接近跨年夜，越是一房難求。

跨年狂歡或看煙火，各大飯店均推出「跨年專案」搶商機。消基會調查 14 家飯店跨年專案訂金收取以及退費規範，高達8成不合規定，不少飯店要求預付全額訂金，1個月前取消訂房即全部沒收，都比政府規定嚴苛。

消基會擇定都市區推出跨年專案的飯店，了解官方網站與旅行社網頁上業者專案訂金的收退費資訊，並依交通部發布之《個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項》加以檢驗，跨年訂房有7成退費機制不合格，其中，「香格里拉台北遠東國際大飯店」、「台北君悅酒店」、「晶璽商旅」均預收約定總房價，「香格里拉台北遠東國際大飯店」並規定「若欲取消訂房須於2017年12月1日前告知，以避免收取全額房價。」；「晶璽商旅」規定「2017/12/01之後取消或更改訂房，飯店將向閣下收取全額之取消或更改費用。」均較定型化契約嚴苛。

在旅行社的網頁上，亦有許多飯店的跨年訂房專案，其中「義大皇家酒店」與雄獅旅遊簽約規定，「以上跨年專案為特殊約訂之專案商品，依雄獅與合作廠商/飯店之合約規定，費用皆已先全額預付，故訂購完成付款後恕不接受任何取消或延期。」，在燦星旅遊上的跨年專案也作同樣規定，均違反定型化契約規範。

消基會指出，本次調查 14 家業者，有近8成飯店跨年專案退訂規定不符合「應記載及不得記載事項」，主管機關可依《消費者保護法》開罰。同時提醒消費者，訂房預付訂金前，應先檢視相關規定是否符合應記載及不得記載事項。同時，近來傳出多起旅宿網頁照片虛構詐騙事件，應留意網頁資訊真實性，以免受騙上當。