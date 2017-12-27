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獨家／廢除油庫轉型軟體園區　林智堅推產業發展三枝箭

記者陳志偉／專訪2017/12/27 14:42
▲為讓廢除的油庫轉型軟體園區，林智堅祭出產業發展「3枝箭」。（圖／記者陳志偉攝，2017.12.27）
▲為讓廢除的油庫轉型軟體園區，林智堅祭出產業發展「3枝箭」。（圖／記者陳志偉攝，2017.12.27）

中油新竹油庫30日將廢庫，新竹市長林智堅拋出「1園區2廊帶3枝箭」產業政策，以中油9公頃結合鄰近台肥19公頃土地，將公道五路打造為創新軟體廊帶，AI(人工智慧)、IoT(物聯網)進駐後，與光復路的創新創業廊帶相互輝映，構成竹科持續躍進的兩隻翅膀。

耶誕節剛過，林智堅形容市政就像為孩子、長輩造夢，也要扮演聖誕老人替大家圓夢。中油廢庫曾被說是「不可能的任務」，但他和立委柯建銘積極向中央協調，終於實現居民半個世紀的期盼。

談及廢庫後規劃，林智堅說，除了台灣矽谷新竹科學園區，市府和竹科努力打造「二帶」，即光復路7公里創新創業廊帶，和公道五路28公頃軟體產業廊帶。9公頃中油土地加上19公頃台肥土地，由市府進行土地活化再利用，盼吸引人工智慧及物聯網高手進駐。

林智堅強調，這「19+9」的軟體廊帶，需要竹科及台肥、中油共同合作，鼓勵跨國企業設置營運總部及研發中心。

「吸引力需靠3支箭來提升」，他說，首先是「租稅減免」，明年制定促進產業發展自治條例後，以租稅優惠鼓勵企業進駐；第二支箭則是「創業補助」，改成優先補助高創新力、高生產力與低汙染性的策略性產業。最後一枝箭「共同開發」，由市府協調竹科管理局、台肥、中油，攜手點亮公道五路，讓台灣矽谷新竹持續躍進。地方政府還要提供更好的交通、生活及休閒環境，他相信只要做好各項基礎設施，企業的首選一定還是新竹市。

 

 

 

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獨家／中油新竹油庫　廢庫大事紀賴清德見證　中油新竹油庫本周廢庫

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