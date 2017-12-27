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找到了！鄉民備份IG紀錄　花3天揪「6女戰7男」成員

生活中心／綜合報導2017/12/27 22:03
▲有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦群交派對，事件引發網友熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦群交派對，事件引發網友熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）

近日攝影師藉著拍照名義舉辦群交趴事件掀起網友熱議，今（27）日一名網友發文聲稱，自己事發當下就立即備份了該攝影師IG的追蹤名單及社群網站上的所有照片，經過3天比對後，不只找出了參加「6女戰7男」群交趴的女主角們，連前幾場群交趴參加者的IG和臉書也全都找到了。

該名網友今日傍晚在台大批踢踢實業坊（PTT）發文表示，群交趴事件爆發後，就已預料到該攝影師會把IG上的資料刪除，因此在第一天就立刻備份了攝影師IG的追蹤與被追蹤名單，並把IG及FLICKR照片全抓下來，「一個一個比對交叉，用照片的背影跟乳房大小、髮型、造型...去慢慢找出誰才是女主角。」

原po在找到幾個疑似是女主角的人選後，又經由他們IG的追蹤、被追蹤名單，找出「同時跟女主角、攝影師是IG朋友」的名單，這時基本上就能確定，這些人是因為一起參加群交趴才認識、互相加IG。

原po表示，自己不只找出這次「6女戰7男」群交趴幾位女主角的IG和臉書，就連前幾場群交趴參加者的IG，也都一個一個地找了出來，「總共花了我3天沒睡覺，感覺這樣做有點空虛」、「結果害林北的碩論，3天完全沒進度。」

文章一出引發鄉民熱烈討論，紛紛推文求資料「辛苦了，多個人幫你備份分擔」、「我不信，站內我來鑑定一下」、「台灣18、19女生真的玩這麼大.......」；也有網友開玩笑表示「做研究有這麼認真就好了」、「你可以把這些當作進度跟教授報告阿XD」、「原來是調查系的朋友啊」、「強烈建議你去考調查局，國家需要這種熱血青年」。

最後，原po也在推文裡補充，群交趴裡並沒有性工作者，成員也真的是大一學生，「有點可愛，要描述的話...大概就是大學系藍（籃）、系壘的球經...那種等級」並說這些女孩們外表看起來很清純，想不到會參加這樣淫亂的活動。

關鍵字7男6女群交趴ptt大一
喜帖印錯新郎名　網：老公綠綠的

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