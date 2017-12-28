教育召集通知 國防部規劃發簡訊輔助

吳焜裕表示，因應智慧型手機普及，政府施政也應更加智慧化，為讓後備軍人不再受地區限制，能有效、確實收到召集令，希望國防部在考慮資安防護下，全面電子化動員召集及教育召集令，預計可節省新台幣900萬元。

（中央社記者王承中台北28日電）國防部全民防衛動員室專門委員何陽徵今天表示，國防部明年規劃委由電信業者寄發簡訊通知後備軍人教育召集，幫助後備軍人及早接到通知，進行相關安排。

莊瑞雄表示，目前動員召集及教育召集通知都以紙本形式寄送到後備軍人戶籍地址，但很多後備軍人在外工作或求學，不一定能獲知，呼籲國防部快速跨部會協調，升級、電子化召集系統。

與會的何陽徵表示， 今年國防部啟用召集查詢系統，後備軍人可隨時上網查詢該年度應受教育召集的日程，以利安排，經統計，因查詢系統實施，使今年的報到率較往年提升。

何陽徵說，國防部明年規劃除精進召集查詢系統外，教育召集通知擬委請電信業者輔助，在比對身分證字號後發送簡訊通知，幫助後備軍人及早接到教育召集通知，但應召員仍需以教育召集的紙本通知報到。

至於是否有違個資法，與會的法務部法律事務司科長李世德表示，雖然發送教召簡訊超過電信業者服務目的，但個資法中也有規定，為增進公共利益所必要，非公務機關得在特定目的外利用個人資料。目前國防部只計畫將簡訊作為輔助，法務部尊重國防部的權責。1061228