一例一休逼企業增空缺　近10年同期新高

主計總處今( 28 )日公布8月底「事業人力僱用狀況調查」統計結果，工業及服務業空缺數 21.8 萬個，為近 10 年同月次高，較上( 2016 )年同月增加 1.1 萬個，為3年來同期新高，主要因景氣回溫，業務量增加而出現人力空缺。而在勞基法一例一休增加勞工休假日數下，因「政府法規限制」衍生的空缺 422 個，創 10 年同期新高。

主計總處公布最新調查，至8月底，工業及服務業人力空缺數 21.8 萬個，較上年同月增加 1.1 萬個，其中，以製造業多 6 千個最多，其次為醫療保健服務業增加 1,800 個、批發及零售業增加 1,200 個。各職類中，技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員增加 6,700 個空缺，服務及銷售工作人員則減少 1,800 個。