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財經

一例一休逼企業增空缺　近10年同期新高

記者陳家蕙／台北報導2017/12/28 17:26
▲受惠於景氣回溫，企業空缺數創 10 年次高。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.01）
▲受惠於景氣回溫，企業空缺數創 10 年次高。（圖／記者陳志仁攝，2017.12.01）

主計總處今( 28 )日公布8月底「事業人力僱用狀況調查」統計結果，工業及服務業空缺數 21.8 萬個，為近 10 年同月次高，較上( 2016 )年同月增加 1.1 萬個，為3年來同期新高，主要因景氣回溫，業務量增加而出現人力空缺。而在勞基法一例一休增加勞工休假日數下，因「政府法規限制」衍生的空缺 422 個，創 10 年同期新高。

主計總處公布最新調查，至8月底，工業及服務業人力空缺數 21.8 萬個，較上年同月增加 1.1 萬個，其中，以製造業多 6 千個最多，其次為醫療保健服務業增加 1,800 個、批發及零售業增加 1,200 個。各職類中，技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員增加 6,700 個空缺，服務及銷售工作人員則減少 1,800 個。

主計總處分析，8月底人力空缺主要因業務量增加所造成，達 13,679 個，因員工退休或離職等流動因素亦增 5,700 個。至於因「政府法規限制」而出現的空缺 422 個，創近 10 年新高，研判因勞基法一例一休上路，勞工休假時數增加而出現人力空缺。

同時，去年法定工時即縮短為單周 40 小時，8月底因政府法規限制出現的空缺 222 個，則為近 10 年次高。

關鍵字主計總處空缺一例一休勞基法景氣回溫
股匯齊揚　新台幣創逾4年半新高新護照出包　中央印製廠總座記申誡

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