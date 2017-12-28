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新興園吳德發夫婦感恩心　幸福小棧作社區活力據點

記者陳鐘聲／嘉義報導2017/12/28 19:52
▲新興園餐廳董事長吳德發夫婦感恩回饋社會。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2017.12.28）
▲新興園餐廳董事長吳德發夫婦感恩回饋社會。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2017.12.28）

嘉義縣水上鄉中庄地區榮民、榮眷長久以來，缺乏室內聯誼活動空間，當地新興園餐廳負責人吳德發表達回饋意願，同意將新興園餐廳舊址「食在其中」，無償提供作為中庄地區榮民眷長輩「幸福小棧」的活力據點。

28日上午，國軍退除役官兵輔導委員會楊長政處長、榮服處長郭豫臨、場地提供人新興園餐廳董事長吳德發夫婦、水上鄉長劉敬祥、中庄村長陳武秋、忠和村長張順興、陸軍南測中心政戰主任張志威、空軍455聯隊副聯隊長鄭忠平、嘉義縣退伍軍人協會理事長王昌碩及榮民眷長輩等人共同揭牌啟用。

「幸福小棧」緣起嘉義榮服處郭豫臨處長，日前拜訪新興園餐廳負責人吳德發先生，搭起合作的橋梁成果。現階段將於每周四、五上午8時到12時開放給榮民眷們前來量血壓，進行下棋、唱卡拉OK、交誼等娛樂、休閒活動，未來將視情況，將可能增加開放時段為每周一到周五的上午。


▲嘉義榮服處郭豫臨處長與新興園餐廳董事長吳德發合作促成幸福小棧。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2017.12.28）

新興園吳德發董事長指出，從小就生活在營區附近，自幼深受營區老士官背背們的疼愛，除了經常烹調家鄉美食給咱們打牙祭、補充營養，同時還不吝傳授精湛的好手藝。


▲新興園舊址雙囍高掛，讓長輩充滿許多懷想。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2017.12.28）

吳德發說，過去許多中庄榮民長輩們曾在這個場地結婚宴客，到目前為止，「囍」仍然高掛在壁上，多少前輩看到後，總有無限懷想，所以此次免費提供場地，希望在行有餘力時，回饋這群已邁入老年的長者，如果接近中午，長輩還在據點活動，也會免費提供午餐，感恩過去長輩的照顧，希望他們都能走出來活動。

退輔會服務照顧處處長楊長政到場，表彰吳德發董事長的義行，也肯定榮服處處長郭豫臨上任未不到3個月，即積極爭取各項資源的用心。

水上鄉長劉敬祥表示，幸福小棧是水上鄉第一個針對榮民眷設立的地點，未來的永續經營，如同水上鄉現有的「老人食堂」，需要大家多多提供資源，讓幸福小棧一直幸福下去。


▲耕園茶業負責人劉家佔，也將長期免費提供茶葉。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2017.12.28）

經慈心認證有機農戶的耕園茶業負責人劉家佔，也將長期免費提供茶葉供幸福小棧的長輩使用。

關鍵字幸福小棧新興園餐廳吳德發郭豫臨嘉義縣
施政三周年　涂醒哲感恩報告說政績日據建築屏菸中山堂　首展南風博物

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