行動支付繳電費　明年上半年一指搞定

行動支付時代來臨，繳電費也將可以用手機一指搞定。台電公司指出，已接觸超過 10 家廠商，明（ 2018 ）年初將正式招標，最快上半年起，除既有臨櫃繳費、金融機構轉帳代繳等管道外，民眾也可以使用橘子支等行動支付繳電費，並享最多每期5元折價優惠。

行政院長賴清德訂出 2025 年國內行動支付使用率要達 90% 目標，繼宣布明年起，民眾透過「公務機關信用卡繳費平台」以行動支付繳交公務機關及公立醫院相關費用，不須額外負擔手續費後。明年上半年起，只要坐在家中透過手機行動支付，也可以繳交電費。