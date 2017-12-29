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行動支付繳電費　明年上半年一指搞定

記者陳家蕙／台北報導2017/12/29 08:17
▲台電宣布加入行動支付行列，明年上半年起，繳電費可用手機一指搞定。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台電宣布加入行動支付行列，明年上半年起，繳電費可用手機一指搞定。（圖／NOWnews 資料照片）

行動支付時代來臨，繳電費也將可以用手機一指搞定。台電公司指出，已接觸超過 10 家廠商，明（ 2018 ）年初將正式招標，最快上半年起，除既有臨櫃繳費、金融機構轉帳代繳等管道外，民眾也可以使用橘子支等行動支付繳電費，並享最多每期5元折價優惠。

行政院長賴清德訂出 2025 年國內行動支付使用率要達 90% 目標，繼宣布明年起，民眾透過「公務機關信用卡繳費平台」以行動支付繳交公務機關及公立醫院相關費用，不須額外負擔手續費後。明年上半年起，只要坐在家中透過手機行動支付，也可以繳交電費。

台電指出，全台已有超過半數用戶、約 723 萬戶( 52% )透過金融機構帳戶綁定繳電費，並開放超商、手機 APP 信用卡線上繳費，為提供多元繳費管道，去年起陸續接觸超過 10 家相關廠商，將於明年初正式公開招標，採「複數決標」方式採購，只要符合規範的廠商(電子支付、銀行、悠遊卡或一卡通等票證與第三方支付廠商等)都可加入電費行動支付行列。

目前台電已接觸廠商包含3大電信業(可綁定電信帳單或透過電信 APP 繳納)、橘子支、一卡通、歐付寶、街口支付等，民眾只要下載 APP ，輸入電號(不限1個)或戶名認證後，就可直接用手機一指輕鬆繳電費，而只要再同步申請電子帳單，即可享最多每期5元電費優惠。

關鍵字行動支付台電電費橘子支
電信業設保代　手機保單元旦上路美股再創新高　台股封關拚6線齊紅

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