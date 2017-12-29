弘光科大與農會合作 共推食農科技教育

（中央社記者蘇木春台中29日電）弘光科技大學與台中市龍泉國小、龍泉社區發展協會及龍井區農會合作，共同推動食農教育、科技農業與社區銀髮自立樂活方案，共同耕種的「幸福農園」今天採收，感受收成喜悅。

今年9月起，弘光科技大學與龍泉國小、龍井農會，以及在地社區居民合作，在龍泉國小旁一塊農地上，栽種茼蒿、番茄、玉米、南瓜等農作物，農會提供種子與技術，由在地務農長者提供經驗指導，經營「幸福農園」。

弘光科技大學學習服務中心主任張簡琳玲今天受訪表示，氣候變遷正衝擊著傳統農業，有一名老農跟她分享，曾依照節氣經驗播種，卻因變冷下霜，種子瞬間全死光，啟發她希望透過科技監測，讓在地農作物能有更好收成。