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弘光科大與農會合作 共推食農科技教育

中央社2017/12/29 16:27
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（中央社記者蘇木春台中29日電）弘光科技大學與台中市龍泉國小、龍泉社區發展協會及龍井區農會合作，共同推動食農教育、科技農業與社區銀髮自立樂活方案，共同耕種的「幸福農園」今天採收，感受收成喜悅。

今年9月起，弘光科技大學與龍泉國小、龍井農會，以及在地社區居民合作，在龍泉國小旁一塊農地上，栽種茼蒿、番茄、玉米、南瓜等農作物，農會提供種子與技術，由在地務農長者提供經驗指導，經營「幸福農園」。

弘光科技大學學習服務中心主任張簡琳玲今天受訪表示，氣候變遷正衝擊著傳統農業，有一名老農跟她分享，曾依照節氣經驗播種，卻因變冷下霜，種子瞬間全死光，啟發她希望透過科技監測，讓在地農作物能有更好收成。

弘光科大與龍井農會展開科技農業合作方案，先在幸福農園試種，了解耕種流程，接著由資訊工程系學生組裝感測器，在農田內監控日照、大氣濕度、土壤濕度，透過大數據分析，隨時監控掌握氣候變化，提供給農民參考。

弘光科大資工系學生葉承林指出，現在氣候沒有以前穩定，他和同學透過感測器精準監測日照、乾濕度，讓農民可以精確為農作物澆水、防曬、防寒，應可降低農損、提高產能。

幸福農園採收活動29日在龍泉社區活動中心舉辦，龍井農會、龍泉國小與弘光科大師生有超過百人參與，一同到菜園採收農作物後煮火鍋，感受收成喜悅。1061229

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