群交趴遭肉搜　女想息事寧人、男喊提告

攝影師辦群交趴事件越演越烈，日前一名自稱碩士生的網友聲稱花了3天搜出「6女戰7男」群交趴中女主角們的臉書和IG帳號，引發網友熱議。而該名網友今（29）日再度發文道歉，並表示收到好幾位男當事者的站內信，揚言要對他提告。

群交趴事件爆發後，一名自稱碩士生的PTT鄉民發文表示，自己在第一時間就備份該攝影師所有照片及IG追蹤、被追蹤名單等資料，並花了3天時間，找出「6女戰7男」群交趴中的幾位女主角們的IG和臉書，引發網友熱烈討論，網路上也開始流傳當事者的照片、影片、IG和臉書等資料。