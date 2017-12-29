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群交趴遭肉搜　女想息事寧人、男喊提告

生活中心／綜合報導2017/12/29 20:27
▲攝影師「6女戰7男」群交趴事件延燒，引起熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲攝影師「6女戰7男」群交趴事件延燒，引起熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）

攝影師辦群交趴事件越演越烈，日前一名自稱碩士生的網友聲稱花了3天搜出「6女戰7男」群交趴中女主角們的臉書和IG帳號，引發網友熱議。而該名網友今（29）日再度發文道歉，並表示收到好幾位男當事者的站內信，揚言要對他提告。

群交趴事件爆發後，一名自稱碩士生的PTT鄉民發文表示，自己在第一時間就備份該攝影師所有照片及IG追蹤、被追蹤名單等資料，並花了3天時間，找出「6女戰7男」群交趴中的幾位女主角們的IG和臉書，引發網友熱烈討論，網路上也開始流傳當事者的照片、影片、IG和臉書等資料。

事後這位鄉民也被網路警察盯上，28日下午發文稱「不好意思，我這3天其實都在乖乖做碩論，根本沒有人肉搜尋ig/fb，我也沒有傳給任何鄉民、沒傳給任何人」，希望可以安全下莊。

今日下午，這位鄉民再度發文表示，「事情發生後，問了無數位鍵盤律師，目前看起來應該是沒事了，女方普遍也想息事寧人。」但自己也收到好幾位男當事者的站內信，揚言要對他提告，「男方想走法律途徑的意圖很明顯。」最後他也呼籲網友不要散布不雅照片，「不然裡面的男主角一人告一次，恐怕損失很可觀。」

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：根據《刑法》第235條，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

關鍵字群交趴6女7男ptt提告
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