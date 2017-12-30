正妹直播主遇暴露狂　霸氣蒐證開嗆「給我看一下啊！」

遇上暴露狂該怎麼辦？今（30）日凌晨一時許，英雄聯盟直播網紅「翎翎 linling」在臉書PO文，指出經過新莊運動公園遇到一名男子脫光衣物向她打招呼，驚覺對方是暴露狂，趕緊拿出手機反過來拍攝蒐證，並大嗆「現在穿的及嗎？」「給我看一下啊！」嚇跑男子，事後並將影片PO上「爆料公社」提醒大家注意。

翎翎表示，當時經過運動公園時，一旁的男子看見她走過，竟將衣服直接脫掉、露出生殖器全裸向她打招呼，當下讓她有點傻眼，但隨即拿出手機拍下蒐證，並大聲喝斥，從影片中也可見，該名男子原是一絲不掛站在路上，發現翎翎正在錄影後才趕緊穿上衣褲，落荒而逃。