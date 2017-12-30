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正妹直播主遇暴露狂　霸氣蒐證開嗆「給我看一下啊！」

社會中心／綜合報導2017/12/30 10:27
▲暴露男子發現遭拍攝趕緊穿上衣物落荒而逃。（圖／翻攝自「爆料公社」 臉書）
▲暴露男子發現遭拍攝趕緊穿上衣物落荒而逃。（圖／翻攝自「爆料公社」 臉書）

遇上暴露狂該怎麼辦？今（30）日凌晨一時許，英雄聯盟直播網紅「翎翎 linling」在臉書PO文，指出經過新莊運動公園遇到一名男子脫光衣物向她打招呼，驚覺對方是暴露狂，趕緊拿出手機反過來拍攝蒐證，並大嗆「現在穿的及嗎？」「給我看一下啊！」嚇跑男子，事後並將影片PO上「爆料公社」提醒大家注意。

翎翎表示，當時經過運動公園時，一旁的男子看見她走過，竟將衣服直接脫掉、露出生殖器全裸向她打招呼，當下讓她有點傻眼，但隨即拿出手機拍下蒐證，並大聲喝斥，從影片中也可見，該名男子原是一絲不掛站在路上，發現翎翎正在錄影後才趕緊穿上衣褲，落荒而逃。

事後翎翎在自己的臉書及「爆料公社」中都貼出影片，提醒大家經過運動公園時千萬要小心，而翎翎機智反應也獲得許多網友大讚「好勇敢喔！」「女漢子！佩服！」「樓主夠兇悍！」，也有網友認為「暴露狂是以露給別人看就很開心，這個還會怕，應該是國王遊戲輸了吧XDD」「打賭輸了」「可能壓力大，半夜解放自己，沒想到被原po捕獲。」


▲直播主「翎翎 linling」逼退暴露狂舉動被網友大讚太勇敢！（圖／翻攝自「翎翎 linling」臉書）

雖然翎翎此次未遇上危險，但有網友也提醒，若對方真是暴露狂還是要趕緊離開現場比較安全，目前警方也在了解當地是否有暴露狂出沒，並加強周遭巡邏。

關鍵字暴露狂翎翎 linling英雄聯盟直播主爆料公社
女子喝到斷片　男友竟找友人輪暴她

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