金宇彬抗癌7個月公開親筆信　全文超感人

金宇彬透過官方cafe刊載了長長的文章，說明自己的治療狀況，他寫說〜〜

韓國男神金宇彬，今年5月驚爆罹患鼻咽癌，更突然中斷工作治療，連他跟李政宰合作的新片《竊聽》都延期開拍，時至今日已經抗癌7個月，金宇彬也首次以親筆信透露自己的近況，更表示目前已經完成3次抗癌治療以及35次放射性治療，令人聽到都覺得好辛苦！

因為不知道第一句應該寫甚麼而猶豫了很久，即使以文字來跟大家打招呼都令我心跳不已。

首先…大家都嚇了一跳吧？

本來應該更早跟大家說的，但一直忙於治療就這樣過了7個月，

其實有一段時間看到我的名字登上熱搜，連我自己都會害怕，

但也希望在今年過去之前跟大家說一說。

就從大家最關注我的身體狀況講起，我在5月份被診斷患上鼻咽癌，這是我人生中第一次聽到的事…

因為有電影導演、前後輩演員以及工作人員的體諒，整理好預定的行程後便馬上接受治療。

託大家的支持和祈禱，我已經完成了3次抗癌治療以及35次放射性治療。

在我接受治療的期間，看到大家在Fan Cafe和SNS上的支持字句，令我更加有力量，真心感謝大家。

現在我已經完成治療，正在接受周期性檢查，好好康復當中，也會進行散步運動，還有按時進食，感受到身體正慢慢恢復、變得更好。

但是還需要一些時間才可能跟大家見面，我時常在Fan Cafe留言說健康才是最優先，現在卻病倒了，真是令人慚愧。

趁著這次作為契機，會更加注意健康問題，努力為大家帶來好消息。

希望大家在2018戊戌年充滿幸福的事，身體健康。

某天我一定會像甚麼事都沒有發生過一樣，跟大家再次見面，常常感謝大家，我愛你們。