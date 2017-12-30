NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈張泰山關鍵3分砲　技壓林智勝奪勝台南市警阿仁哥　關心基層員警勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
娛樂

金宇彬抗癌7個月公開親筆信　全文超感人

娛樂中心╱綜合報導2017/12/30 15:00
▲金宇彬的親筆信，讓許多粉絲感動。（網路圖，2017.12.30）
▲金宇彬的親筆信，讓許多粉絲感動。（網路圖，2017.12.30）

韓國男神金宇彬，今年5月驚爆罹患鼻咽癌，更突然中斷工作治療，連他跟李政宰合作的新片《竊聽》都延期開拍，時至今日已經抗癌7個月，金宇彬也首次以親筆信透露自己的近況，更表示目前已經完成3次抗癌治療以及35次放射性治療，令人聽到都覺得好辛苦！

金宇彬透過官方cafe刊載了長長的文章，說明自己的治療狀況，他寫說〜〜

因為不知道第一句應該寫甚麼而猶豫了很久，即使以文字來跟大家打招呼都令我心跳不已。

首先…大家都嚇了一跳吧？

本來應該更早跟大家說的，但一直忙於治療就這樣過了7個月，

其實有一段時間看到我的名字登上熱搜，連我自己都會害怕，

但也希望在今年過去之前跟大家說一說。

就從大家最關注我的身體狀況講起，我在5月份被診斷患上鼻咽癌，這是我人生中第一次聽到的事…

因為有電影導演、前後輩演員以及工作人員的體諒，整理好預定的行程後便馬上接受治療。

託大家的支持和祈禱，我已經完成了3次抗癌治療以及35次放射性治療。

在我接受治療的期間，看到大家在Fan Cafe和SNS上的支持字句，令我更加有力量，真心感謝大家。

現在我已經完成治療，正在接受周期性檢查，好好康復當中，也會進行散步運動，還有按時進食，感受到身體正慢慢恢復、變得更好。

但是還需要一些時間才可能跟大家見面，我時常在Fan Cafe留言說健康才是最優先，現在卻病倒了，真是令人慚愧。

趁著這次作為契機，會更加注意健康問題，努力為大家帶來好消息。

希望大家在2018戊戌年充滿幸福的事，身體健康。

某天我一定會像甚麼事都沒有發生過一樣，跟大家再次見面，常常感謝大家，我愛你們。

 

關鍵字金宇彬鼻咽癌竊聽
素顏美呆　網友日本捕捉野生郭碧婷

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan