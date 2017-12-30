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娛樂

N.Flying祝新年快樂　感激2017最後在台度過

記者陳雅蘭／台北報導2017/12/30 21:17
▲N.Flying SHOWCASE。（圖／讀者提供，2017.12.30）
▲N.Flying SHOWCASE。（圖／讀者提供，2017.12.30）

CNBLUE、FTIsland師弟團N.Flying今（30）日在台北CLAPPER STUDIO會粉絲，多次來台的他們，這次是以全新面貌登寶島，而新加入的成員柳會勝，他在舞台上展現十足的表演魅力，驚艷全場400名粉絲。

N.Flying在加入柳會勝後，主唱就變成兩位，粉絲見到柳會勝與李承協一起演唱〈awesome〉、〈Knock Knock〉、〈心酸〉後，對他舞台上的表現讚賞有加；除了表演，他們也與粉絲互動玩遊戲，加上即將迎來新的一年，五位成員紛紛秀中文，標準唸出「恭喜發財」、「福氣滿滿」、「新年快樂」等祝賀詞。


▲N.Flying SHOWCASE。（圖／HNE ASIA提供，2017.12.30）

聊到新年，N.Flying也紛紛道別2017年，宰鉉就說：「如果說2017年帶來新的成員，那2018年就會帶來更堅固的N.Flying，請大家多多期待。」車勳則希望今年所遇到不愉快的事，在新年來之前可以都煙消雲散；新成員會勝表示，此趟是他第一次來台，也因為粉絲的支持，讓他初次訪台經驗有美麗的回憶；光珍感謝每每來台，粉絲們都熱情歡迎他們，2017年最後的日子能在台灣做結尾，感到非常開心，也表示一直以來做最對的事情，就是做音樂，以及當了N.Flying成員；最後隊長承協表示，他感受跟光珍一樣，覺得在台度過2017年最後時光感到榮幸，也希望明年有機會再來台表演。

更多N.Flying見面會報導可至粉樂NOW觀看：N.Flying忙內好貼心　柳會勝遞毛巾讓哥哥擦汗

關鍵字n.flying
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