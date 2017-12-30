N.Flying祝新年快樂　感激2017最後在台度過

CNBLUE、FTIsland師弟團N.Flying今（30）日在台北CLAPPER STUDIO會粉絲，多次來台的他們，這次是以全新面貌登寶島，而新加入的成員柳會勝，他在舞台上展現十足的表演魅力，驚艷全場400名粉絲。

N.Flying在加入柳會勝後，主唱就變成兩位，粉絲見到柳會勝與李承協一起演唱〈awesome〉、〈Knock Knock〉、〈心酸〉後，對他舞台上的表現讚賞有加；除了表演，他們也與粉絲互動玩遊戲，加上即將迎來新的一年，五位成員紛紛秀中文，標準唸出「恭喜發財」、「福氣滿滿」、「新年快樂」等祝賀詞。