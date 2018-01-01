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福隆元旦靈鷲山敲響平安鐘聲為台灣祈福　黃國昌也到場

記者陳志仁／新北報導2018/01/01 11:24
▲福隆2018元旦迎曙光活動，由靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、交通部觀光局東北角管理處長陳美秀、立委黃國昌（由右到左）帶領千人叩鐘。（圖／靈鷲山佛教教團提供）
▲福隆2018元旦迎曙光活動，由靈鷲山聖山寺監院懇慧法師、交通部觀光局東北角管理處長陳美秀、立委黃國昌（由右到左）帶領千人叩鐘。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

福隆2018元旦迎曙光活動，邀請聖山寺監院懇慧法師帶領民眾一分鐘平安禪，開啟寧靜祥和的2018，也傳遞平安的祝福；千人叩鐘儀式，以18響平安鐘聲，為台灣、東北角及福隆祈福，象徵「鐘」聲幸福、圓滿之意。

清晨6點37分，福隆海邊天際微亮，上千民眾群聚海水浴場迎曙光活動舞台前，可惜東北角因雲層太厚，未見金碧輝輝的耀眼曙光，卻有逐漸天明的平凡喜悅，伴隨心道法師一分鐘平安禪的音聲導引，眾人合掌，以寧靜的心迎接今年的第一道曙光，堪稱最具靈性與能量的方式。

隨後的千人叩鐘儀式，由懇慧法師與交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長陳美秀、立委黃國昌帶領現場民眾，以深切的慈悲願心，精誠專注地叩響梵鐘，沉穩悠揚的十八響鐘聲，送舊迎新，為大家祈禱平安，福慧善根增長。

懇慧法師表示，靈鷲山準備寧靜手環及心道法師今年的春聯墨寶「順天知命福壽全」，跟民眾結緣，希望大家愛地球、愛和平，促進一個與自然和諧共生的乾淨地球，過簡單、樸實的生活；2018戊戌狗年，取「全」與「犬」字諧音，大家隨順自然，簡單知足，自然福壽雙全。

靈鷲山被視為北台灣福隆一帶的心靈地標，名列台灣宗教百景，具有濃厚三乘合一的特色，更因禪修、跨宗教的交流聞名中外，是遊客尋找心靈避風港、沉澱身心靈的宗教人文參訪勝地；山上海天一線，寬闊無涯；山風海景霧嵐相伴，非常適合來一趟慢活輕旅行。

關鍵字福隆靈鷲山元旦平安禪黃國昌
西螺旭日虹橋　迎2018曙光漫步新北元旦升旗　朱立倫邀周錫瑋參加

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