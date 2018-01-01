福隆元旦靈鷲山敲響平安鐘聲為台灣祈福　黃國昌也到場

福隆2018元旦迎曙光活動，邀請聖山寺監院懇慧法師帶領民眾一分鐘平安禪，開啟寧靜祥和的2018，也傳遞平安的祝福；千人叩鐘儀式，以18響平安鐘聲，為台灣、東北角及福隆祈福，象徵「鐘」聲幸福、圓滿之意。

清晨6點37分，福隆海邊天際微亮，上千民眾群聚海水浴場迎曙光活動舞台前，可惜東北角因雲層太厚，未見金碧輝輝的耀眼曙光，卻有逐漸天明的平凡喜悅，伴隨心道法師一分鐘平安禪的音聲導引，眾人合掌，以寧靜的心迎接今年的第一道曙光，堪稱最具靈性與能量的方式。

隨後的千人叩鐘儀式，由懇慧法師與交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長陳美秀、立委黃國昌帶領現場民眾，以深切的慈悲願心，精誠專注地叩響梵鐘，沉穩悠揚的十八響鐘聲，送舊迎新，為大家祈禱平安，福慧善根增長。