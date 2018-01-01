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娛樂

八三夭2018年第一餐竟吃這個　團員許願做人成功

記者吳雨婕／綜合報導2018/01/01 16:30
▲八三夭2018年的第一餐居然是吃泡麵果腹。（圖／滾石提供 , 2018.01.01）
▲八三夭2018年的第一餐居然是吃泡麵果腹。（圖／滾石提供 , 2018.01.01）

「人氣搖滾樂團」八三夭出道以來發行4張專輯，昨（31）日感性分享2017年是大豐收的一年。在這一年中，八三夭發行新專輯，在台北、香港、上海、北京、高雄舉辦8場巡迴演唱會，與天后鄭秀文合唱〈眉飛色舞PLUS 〉，演唱電影《報告老師！怪怪怪怪物！》主題曲－〈末日鬧鐘〉等，這些都是八三夭音樂上創造連自己都「吃手手」的成績。

被問到團員在事業上已經順遂發展成熟，有想過何時想成家嗎？已經成家的會被長輩催想抱孫嗎？阿璞謙虛表示：「不敢說八三夭發展已經成熟了，在做每一首歌和每場演出都還是兢兢業業！希望新的一年可以創下更驚人成績。所以今年還是會以衝刺事業為重！」小橘結婚滿一年，因此許願2018做人成功，並表示自己很喜歡小孩，一定會努力！阿璞在旁開玩笑說：「沒有很喜歡小孩！」


▲八三夭對於2017年有如此的成就表示感謝。（圖／滾石提供 , 2018.01.01）

趕完三場活動已經是2018年，八三夭趕場演出的緊張情緒終於解除，第一餐是在休息站上先吃泡麵充飢，也感性分享：「去年我們發行了《生存指南》專輯，繳出我們自我的對話、生活情感與社會的觀察、喊話。時間不停的走，我們會繼續認真做音樂、分享喜怒哀樂，陪伴每一個需要力量、需要休息、 需要白爛時光的你！」

關鍵字八三夭末日鬧鐘生存指南
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