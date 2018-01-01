八三夭2018年第一餐竟吃這個　團員許願做人成功

「人氣搖滾樂團」八三夭出道以來發行4張專輯，昨（31）日感性分享2017年是大豐收的一年。在這一年中，八三夭發行新專輯，在台北、香港、上海、北京、高雄舉辦8場巡迴演唱會，與天后鄭秀文合唱〈眉飛色舞PLUS 〉，演唱電影《報告老師！怪怪怪怪物！》主題曲－〈末日鬧鐘〉等，這些都是八三夭音樂上創造連自己都「吃手手」的成績。

被問到團員在事業上已經順遂發展成熟，有想過何時想成家嗎？已經成家的會被長輩催想抱孫嗎？阿璞謙虛表示：「不敢說八三夭發展已經成熟了，在做每一首歌和每場演出都還是兢兢業業！希望新的一年可以創下更驚人成績。所以今年還是會以衝刺事業為重！」小橘結婚滿一年，因此許願2018做人成功，並表示自己很喜歡小孩，一定會努力！阿璞在旁開玩笑說：「沒有很喜歡小孩！」