不用對方銀行帳號　台版行動紅包　在即時通訊立即轉帳

隨著手機的普及與因應金融科技趨勢，不僅消費付款用手機就能搞定，提款、繳款、轉帳等同樣可以靠手機完成，目前不少銀行就推出ATM無卡提款，只需在取款前登入開戶銀行的APP完成跨行無卡提款設定，就可完成現金提領。

行動銀行時代來臨，銀行不再是一個場所，透過網路及行動裝置，就可隨時享受金融服務，現在不只到ATM領錢不用帶金融卡，匯款轉帳同樣手機就可搞定，甚至不用有對方銀行帳號，也可進行轉帳，還有銀行與即時通訊業者合作，只要是網路銀行或行動銀行客戶，綁定銀行帳戶，就可進行一對一、一對多或多對多即時溝通及收付款發紅包，尤其接近農曆年發紅包或尾牙抽獎，不用再跑銀行或先領現金，甚至婚宴收禮金，也不用數錢數到手軟。

轉帳匯款也一樣，現在也不用臨櫃、到ATM或是透過網路銀行轉帳，只要有手機，不受地點限制，隨時都可進行，而且除使用目前多數銀行推出的行動銀行APP轉帳之外，台北富邦銀行更宣布與台灣大哥大的即時通訊M+ messenger合作，推出台灣原味的行動紅包，只要是網銀行及行動銀行客戶，並綁定銀行帳戶，就可在即時通訊中進行收付款發紅包，而且不僅可「一對一」，還可「一對多」、「多對多」，即發即收。

北富銀總經理程耀輝指出，這跟蘋果iMessage的點對點支付及Line Pay在日本推出的P2P支付類似，而在北富銀的行動網銀中，也已有一個「輕鬆收付款」的小額轉帳功能，這次結合即時通訊推出新功能，也是直接用銀行帳戶交易，不是儲值，而且每筆交易都有實名可追蹤。

由於目前北富銀存款戶有500萬戶，他說，希望至少有 5 萬戶使用此金融服務，而累計至2017年12月29日利用此服務發送的紅包達12萬個，上市首日淨增加4萬包，紅包金額淨增加180萬元。不過，由於這等同網路匯款，因此，每筆上限5萬元、當日總上限10萬元，而且目前只限有北富銀帳戶的人才可使用，但程耀輝強調，在安全及法規允許的狀況下，未來也會開放跨行轉帳。

除北富銀之外，其實台新銀行的行動銀行轉帳也提供「搖搖轉」和「任意轉」等創新服務，前者只要2名用戶在同一個空間裡，設定好帳號金額，同時搖一搖手機，即可一方付款一方收款，直接把錢轉到對方的銀行帳戶；後者則是收款人不限台新客戶，付款人轉帳後，系統會用line、email、手機號碼或WhatsApp通知收款人，收款人透過手機或電腦連結至收款頁面，以約定的取款密碼登入，即可將款項匯入指定帳戶，整個過程全靠手機就能完成。

此外，台新銀行的LETSPAY行動錢包，除了可透過儲值支付帳戶進行轉帳之外，也具有發紅包的功能，不用面對面也可用儲值支付帳戶發紅包給遠方的親友，並互道吉祥話。

中信銀則提供如社群收款、QR Code手機轉帳等手機創新收付款服務，收款人可選擇Facebook、Line、Email任一種方式通知付款人收款金額及收款帳號，免去跟朋友面對面收款的尷尬，付款人也可隨時查詢繳款金額並立刻繳款，系統自動對帳功能還可省去收款人自己對帳的麻煩，提供消費者安全、便利的轉帳體驗。此外，網銀客戶透過手機下載行動達人APP並登入帳號，也可將銀行帳號轉換成QR Code圖示，可避免付款、收款忘記或輸錯帳號的窘境，轉帳流程也更加簡便。

另外，中信銀行也與電子支付業者合作推出方便付服務，電子支付會員透過行動APP綁定中信銀存款帳戶，消費掃碼結帳後，直接從存款帳戶進行扣款，實現「掃」了就走的無現金生活，預計1月上線。

國泰世華銀行的行動銀行APP除可進行銀行帳戶轉帳之外，也可進行KOKO好友轉帳，只要開設儲值帳戶，只要點選聯絡人名單中的友人姓名，就能快速發送訊息給友人進行匯款交易。

