好市多「黑箱作業」？客怒：我們繳的年費不是錢

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團中表示，想購買一款「顆粒花生醬」，但賣場從10月就一直缺貨，且說：「昨天打客服跟我說汐止店有貨，結果我20分鐘左右到現場，問了2位服務人員說根本沒有進貨，我說我是問了客服才飆車過來的，他們請值班經理出來，值班經理更離譜，居然跟我說東西在架上，剛剛才賣完，我說你們服務人員跟我說根本沒有進貨啊！哪來的東西在架上」。

美式賣場好市多（COSTCO）靠著獨有的大份量及優惠的價格深獲民眾喜愛，不過卻有網友踢爆好市多疑搞「黑箱作業」，替特定的會員預留商品，而不願上架販售，遭到其他會員質疑「難道我們繳的年費不是錢嗎？」

值班經理知道理虧，趕緊詢問要購買幾組，該網友表示要3組，值班經理卻說只能賣他1組，雙方討價還價後一共買到了兩組，值班經理表示「雖然有進貨，但是有人把整批貨都訂走了」，讓他氣得直呼「大家都在繳年費，是不是應該把東西上架，就算他要整個棧板的貨，應該自己去搬啊！怎麼可以黑箱作業，直接幫那位重量級的客人留下來，這樣會不會太離譜了，難道我們繳的年費不是錢嗎？有規定要整個棧板買才可以留貨嗎？」

文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛留言，「昨天有特價的機油也是，新竹店都沒有上架就賣光」、「看了這一排多了些知識，原來有潛規則」、「不違法，但確實影響到消費者權益，像我也想買厚奶茶喝喝看，每次都買不到」；不過也有網友認為「如果那人是在你電話之後到場整車買走，賣場能不賣嗎？」、「他又沒有保證你一定買得到」。



▲有顧客抱怨好市多疑似「黑箱作業」，幫預留貨獨厚特定會員。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）