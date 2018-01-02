烏龍護照「遮羞」貼紙　外交部籲千萬別撕

外交部日前宣布將在55萬本印錯的第二代晶片護照加貼「防偽貼紙」，外交部發言人李憲章今（2）日對此表示，外交部有權在製造護照過程中加註貼紙，也會將樣式與修正通知各國政府，民眾不需憂心會被外國海關誤會是變造，並提醒民眾防偽貼紙是屬於護照一部分，「請不要嘗試撕下來」，以免影響自身權益。 外交部採購的55萬本第二代晶片護照，因誤植美國機場圖片，不但輿論砲轟連連，領務局長陳華玉也因此下台。為了不讓國庫損失2.2億，外交部日前宣布與中央印製廠找到解決方案，將在誤植圖片上加貼「桃園機場圖案」防偽貼紙方式處理，將損失減少至1650萬元，預計農曆年前可完成。

針對外界擔憂護照貼貼紙，可能會被外國海關誤會是變造一事，李憲章表示，依護照條例規定，外交部是護照主管機關，有權在製造護照過程中加註貼紙，外交部也會比照國際慣例，將樣式與修正通知各國政府，民眾可對此放心。

李憲章指出，各國核發入境簽證時，也普遍使用貼紙方式，第二代晶片護照印錯的第5頁原本就是加簽頁，加貼防偽貼紙不會減損民眾使用護照頁次。

李憲章也提醒民眾，防偽貼紙是屬於護照一部分，「請不要嘗試撕下來」，否則護照如果毀損，航空公司可拒絕登機，屆時將影響民眾權益。

