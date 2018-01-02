NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈SBL本周五開始　學生免費進場迎熱血　斗南義消分隊招募打火兄弟理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
政治

烏龍護照「遮羞」貼紙　外交部籲千萬別撕

記者林仕祥／台北報導2018/01/02 15:24
▲外交部發言人李憲章。（圖／NOWnews資料照）
▲外交部發言人李憲章。（圖／NOWnews資料照）

外交部日前宣布將在55萬本印錯的第二代晶片護照加貼「防偽貼紙」，外交部發言人李憲章今（2）日對此表示，外交部有權在製造護照過程中加註貼紙，也會將樣式與修正通知各國政府，民眾不需憂心會被外國海關誤會是變造，並提醒民眾防偽貼紙是屬於護照一部分，「請不要嘗試撕下來」，以免影響自身權益。
 
外交部採購的55萬本第二代晶片護照，因誤植美國機場圖片，不但輿論砲轟連連，領務局長陳華玉也因此下台。為了不讓國庫損失2.2億，外交部日前宣布與中央印製廠找到解決方案，將在誤植圖片上加貼「桃園機場圖案」防偽貼紙方式處理，將損失減少至1650萬元，預計農曆年前可完成。

針對外界擔憂護照貼貼紙，可能會被外國海關誤會是變造一事，李憲章表示，依護照條例規定，外交部是護照主管機關，有權在製造護照過程中加註貼紙，外交部也會比照國際慣例，將樣式與修正通知各國政府，民眾可對此放心。

李憲章指出，各國核發入境簽證時，也普遍使用貼紙方式，第二代晶片護照印錯的第5頁原本就是加簽頁，加貼防偽貼紙不會減損民眾使用護照頁次。

李憲章也提醒民眾，防偽貼紙是屬於護照一部分，「請不要嘗試撕下來」，否則護照如果毀損，航空公司可拒絕登機，屆時將影響民眾權益。
 

關鍵字護照貼紙外交部李憲章
林忠山：國民黨人才多　但都被追殺專家：採購空中加油機不符防衛需求

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan