中華職棒／中職會長改選　牽動未來第五隊？

以前任會長黃鎮台為例，他在任期中大力推動各項措施，包括制度、聯盟發展等，也募款找來不少資源，雖然最後因為電視轉播權爭議提前辭退，但「鎮神」在球迷心中仍有一定地位。

中職歷任會長主要都是以政治考量，具有一定知名度或影響力，在政商關係良好，因此若以新會長的人選來說，一定要具有相當程度的影響力，或是能夠撼動整體中職發展。

其實一開始中職過去曾有短暫與棒協「共享」資源的時刻，當時會長唐盼盼同時兼任棒協、聯盟會長，也是難得的「和平共處」時期。

不過隨著職棒發展越來越好，中職聯盟與棒協的隔閡也與之俱增，尤其在「業餘」、「職業」隊中抉擇，也成為資源「分裂」的時期。

近年來球員自主意識高漲，加上棒協改革聲浪不斷，國際賽球員要求更好待遇，職業球團也希望棒協給予應有的協助，迫使棒協必須要交出手中的棒子，也就是把國家隊的代表權「部分」讓給中職，但未來會長必須要更有智慧，不但是要處理好第五隊如何產出，更要想辦法拓展棒球人口，壓力可不小。

更何況澳職、日本都有傳出想要組隊的想法，若新任會長能夠搞定增隊等發展，相信更有說服力。