新港地主抗議反對興建滯洪池　嘉縣府說明原委

嘉義縣政府前，3日聚集一批來自新港鄉的老農民，高舉工整字跡的「反興建埤子頭滯洪池」、「農地是我們的生命」、「全體拒絶土地被徵收」、「請立即停止匪案掠奪」等白布條。

嘉義縣新港鄉約40位農民，3日一早搭乘遊覽車，攜帶白布條到嘉義縣政府前陳情、抗議「反興建埤子頭滯洪池」；縣府表示，滯洪池位置是經水利署專家核定，有其必要性，已盡量提高土地徵收價格。

鄉民陳明宗說，我們有陳情書給縣政府，縣府一直都不理我們，一直在協議價購，但政府没有跟我們協議，我們也建議政府說這個工程有問題，地點有錯，可以花少一點錢讓國家可以不要浪費那麼多的公帑，結果大興土木挖36甲的滯洪池。



▲陳情人出示陳情經過，反對興建事由。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.02.03）

嘉義縣政府水利處林谷樺處長指出，這件案子非一般的區段徵收或土地開發案，純粹是為了解決淹水問題，有其必要性。此案為「埤子頭排水」治理工程，包含抽水站、閘門、滯洪池及堤防，屬流域綜合計畫案件，總經費超過十億。

林谷樺處長提出針對本案陳情提出5點說明：

1、集水面積有74平方公里（嘉義市僅60平方公里），含蓋民雄、溪口、新港三鄉鎮，影響人口數約12萬以上，故有其公益性！

2、本案從95年開始規劃，約99～100年才經水利署核定，係依據中央核定之上位計畫來執行，且一切程序均依法辦理，應有其合法性！

3、北港溪從三疊溪、石龜溪匯流後，一直到埤子頭匯入處，北港溪這段河道在嘉義縣側，無任何一條排水匯入，反觀雲林有3～4條排水匯入北港溪，可見在嘉義縣，靠北港溪的地勢較高，所以本案之治水方案實順應自然地形所提規劃，有其適當性及不可替代性！

4、此處常年來飽受淹水之苦，土地價值差（據說會淹水的地方是無法向農會申請貸款），相關協議價購價格，已經調到很高的水準！

5、抽水站征收計畫內政部已核定，並完成發價程序，滯洪池土地也有將近50位地主同意協議價購，征收計畫書近期會送內政部審定！