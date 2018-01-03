影／林辰唏生子後魅力爆發　「感情需要心靈的自由」

演員林辰唏近日拍攝雜誌《LEZS》1月冬季號，展現剛柔並濟的新時代美感，為女性定義更多不一樣的面向。林辰唏拿出硬底子演員的專業，無論是與花朵演出溫柔對手戲，還是演繹身處蕨葉花園中的孤寂，都能輕鬆駕馭，就算生子後，魅力依舊不減。

林辰唏暱稱「仔仔」，為人母後，多了母性溫柔的平衡與互補，過往的酷勁卻依然保存，兩種特質讓她散發獨特的明星光芒。林辰唏過去曾公開自己是雙性戀，她坦言因交往對象男女皆有，才體悟「自己喜歡的是那個人，而不是那個人的性別」，她近年和交往五年的導演男友懷孕生子，卻選擇不受婚姻與社會制度侷限。