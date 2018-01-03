NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈許平和鳥類攝影展於稅務局藝文走廊「群交趴」攝影師遭爆硬上女網友理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

影／林辰唏生子後魅力爆發　「感情需要心靈的自由」

記者吳維書／台北報導2018/01/03 20:20
【LEZS28封面人物－酷美林辰唏 叛逆與溫柔的絕妙平衡】 酷美林辰唏，無懼世俗觀點，只求誠實做自己！ 而林辰唏想對所有的LEZS讀者說：「希望你們可以一直一直都非常的幸福快樂，在這有限的人生裡面，好好享受你們的人生。」 ...

演員林辰唏近日拍攝雜誌《LEZS》1月冬季號，展現剛柔並濟的新時代美感，為女性定義更多不一樣的面向。林辰唏拿出硬底子演員的專業，無論是與花朵演出溫柔對手戲，還是演繹身處蕨葉花園中的孤寂，都能輕鬆駕馭，就算生子後，魅力依舊不減。

林辰唏暱稱「仔仔」，為人母後，多了母性溫柔的平衡與互補，過往的酷勁卻依然保存，兩種特質讓她散發獨特的明星光芒。林辰唏過去曾公開自己是雙性戀，她坦言因交往對象男女皆有，才體悟「自己喜歡的是那個人，而不是那個人的性別」，她近年和交往五年的導演男友懷孕生子，卻選擇不受婚姻與社會制度侷限。


▲林辰唏對於感情，有自己的一套看法。（圖／頤創藝提供 , 2018.1.3）

林辰唏認為，「感情需要心靈的自由，結婚證書無法代表一切，兩人相處反而是基於相信情感的本質，也就是『愛』這件事。」對此，她強調，「能夠建構出一個家庭是關乎於有沒有愛，而不是誰跟誰配在一起。」為母則剛的林辰唏，真切感受到孕育生命的快樂與幸福，並且更加喜歡身為女人的自己，同時也不忘思考家庭的核心價值，「在這個過度美化和包裝的時代，我想要用自己的方式告訴她（女兒）這個世界的美好。」


▲林辰唏認為感情的建立是基於相信情感的本質。（圖／頤創藝提供 , 2018.1.3）

關鍵字林辰唏lezs仔仔
連恩尼遜現身台北捷運　通勤上班中桂綸鎂自爆超哈少年漫畫　最愛是…

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan