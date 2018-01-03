影／林辰唏生子後魅力爆發　「感情需要心靈的自由」

演員林辰唏近日拍攝雜誌《LEZS》1月冬季號，展現剛柔並濟的新時代美感，為女性定義更多不一樣的面向。林辰唏拿出硬底子演員的專業，無論是與花朵演出溫柔對手戲，還是演繹身處蕨葉花園中的孤寂，都能輕鬆駕馭，就算生子後，魅力依舊不減。
林辰唏暱稱「仔仔」，為人母後，多了母性溫柔的平衡與互補，過往的酷勁卻依然保存，兩種特質讓她散發獨特的明星光芒。林辰唏過去曾公開自己是雙性戀，她坦言因交往對象男女皆有，才體悟「自己喜歡的是那個人，而不是那個人的性別」，她近年和交往五年的導演男友懷孕生子，卻選擇不受婚姻與社會制度侷限。
▲林辰唏對於感情，有自己的一套看法。（圖／頤創藝提供 , 2018.1.3）
林辰唏認為，「感情需要心靈的自由，結婚證書無法代表一切，兩人相處反而是基於相信情感的本質，也就是『愛』這件事。」對此，她強調，「能夠建構出一個家庭是關乎於有沒有愛，而不是誰跟誰配在一起。」為母則剛的林辰唏，真切感受到孕育生命的快樂與幸福，並且更加喜歡身為女人的自己，同時也不忘思考家庭的核心價值，「在這個過度美化和包裝的時代，我想要用自己的方式告訴她（女兒）這個世界的美好。」
▲林辰唏認為感情的建立是基於相信情感的本質。（圖／頤創藝提供 , 2018.1.3）